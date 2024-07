OL : une reprise en douceur pour les Fenottes

En petit comité, quelques joueuses de l'OL ont retrouvé le chemin de l'entraînement lundi. Elles ont pu faire connaissance avec Joe Montemurro, le nouveau coach.

C'était la rentrée des classes lundi pour les Fenottes. Enfin rentrée des classes, peut-être pas totalement car elles n'étaient qu'une quinzaine, et pas toutes sur le terrain. Lundi, Joe Montemurro a pu faire connaissance avec quelques joueuses de son groupe, lui le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. C'était la reprise, un retour en douceur pour un effectif presque entièrement amputé de ses internationales.

On retrouvait tout de même Amel Majri, ainsi que Melchie Dumornay, Dzsenifer Marozsán, Christiane Enfler et d'autres cadres comme Ada Hegerberg et Sara Däbritz, qui sont toutes les deux restées en salle. L'une des deux recrues, Thabita Chawinga, était également présente, de même qu'Alice Sombath et Laura Benkarth. Plusieurs jeunes étaient aussi convoquées, dont Ambre Ouazar, afin de compléter ce contingent.

Une autre coupure fin juillet

Tout ce petit monde a, comme le veut la tradition, récupéré ses affaires, avant un footing et quelques exercices avec ballon. Un menu assez tranquille puisque de la véritable préparation commencera début août. Le programme n'est pas encore dévoilé, même si deux affiches face à des clubs européens pourraient être prévues. Avant cela, les Lyonnaises auront le droit à une coupure après une dizaine de jours d'entraînement. La D1 ne reprenant que le 21 septembre, la préparation s'effectua en deux temps, et même plus au gré des retours des internationales.