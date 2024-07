OL féminin : le programme des internationales lyonnaises cet été

Vanessa Gilles (Canada) et Wendie Renard (France), coéquipières à l’OL, en avril 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce lundi marque la rentrée des joueuses de l’OL à Décines. Elles ne seront qu’une quinzaine, la faute aux différents rassemblements internationaux de juillet et notamment aux Jeux olympiques.

Pendant une dizaine de jours, Joe Montemurro va avoir le temps d’apprendre à connaitre plus personnellement certaines de ses nouvelles joueuses. Ce lundi, l’entraîneur de l’OL va diriger sa première séance avec un effectif plus que réduit. Elles ne seront qu’une quinzaine à se présenter à Décines pour cette reprise de l’entraînement, dont la moitié sera des cadres du vestiaire. Alors Montemurro va avoir le temps de discuter avec Ada Hegerberg ou encore la nouvelle recrue Tabitha Chawinga pour exposer son projet et commencer à marquer des points.

Une coupure de deux semaines à la mi-juillet

Ce ne sera qu’après une coupure de deux semaines que l’Australien retrouvera une partie de son groupe avec le retour de certaines internationales ayant disputé les éliminatoires de l’Euro 2025. Il est notamment question de Sofie Svava, Damaris Egurrola ou encore Daniëlle van de Donk que Montemurro connait bien. Pour les autres, il va falloir patienter encore longtemps avec les Jeux olympiques et les vacances qui s'ensuivront pour les joueuses internationales de l’OL. La reprise de championnat n’est fixée que le 21 septembre et cela fait malgré tout les affaires de la formation lyonnaise pour pouvoir travailler environ un mois avec un groupe au complet.

Damaris, Van de Donk :

Éliminatoires de l’Euro : Pays-Bas vs Italie, le 12/07 à 20h45 puis Norvège vs Pays-Bas, le 16/07 à 19h00

Sofie Svava :

Éliminatoires de l’Euro : Belgique vs Danemark, le 12/07 à 20h00 puis Danemark vs République tchèque, le 16/07 à 19h00

Renard, Bacha, Benyahia, Becho, Cascarino, Diani, Le Sommer :

Éliminatoires de l’Euro : France vs Suède, le 12/07 à 21h15 puis République d'Irlande vs France, le 16/07 à 19h00

Jeux olympiques : France vs Colombie, France vs Canada et France vs Nouvelle-Zélande

Lindsey Horan :

Jeux olympiques : États-Unis vs Zambie le 25/07, puis États-Unis vs Allemagne le 28/07, puis États-Unis vs Australie le 31/07

Vanessa Gilles :

Jeux olympiques : Canada vs Nouvelle-Zélande le 25/07 puis Canada - France le 28/07 puis Canada - Colombie le 31/07

Ellie Carpenter :

Jeux olympiques : Australie - Allemagne le 25/07, puis Australie - Zambie le 28/07 puis Australie- États- Unis le 31/07

Marques, Mendy, Sylla, Joseph :

Coupe du monde U20 : France - Brésil, France - Canada, France - Fidji

Belhadj, Sangare, Coutel, Swierot :