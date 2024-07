Ce lundi, Thierry Henry a dévoilé la liste de 18 joueurs qui participeront aux Jeux olympiques 2024. Sans surprise, Alexandre Lacazette sera de la partie, tout comme Rayan Cherki.

C’est désormais officiel, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki participeront bien à leurs premiers Jeux olympiques. Ce lundi, les deux joueurs offensifs de l’OL ont vu leur nom apparaitre sur la liste définitive retenue par Thierry Henry. Ce n’est clairement pas une surprise puisque le nom des quatre réservistes avaient fuité ces derniers jours, avant même le premier match de préparation contre le Paraguay (4-1).

Toutefois, seule une blessure peut dorénavant priver Lacazette et Cherki de ce rendez-vous planétaire. Et encore. Le CIO a en effet décidé d’instaurer une nouvelle règle permettant au sélectionneur de pouvoir piocher chez les joueurs de la réserve en cas de blessure et ainsi permettre au joueur blessé de se remettre sur pied et réintégrer par la suite le groupe France dans ces JO 2024.

Deux amicaux avant le début des Jeux

Rassemblés depuis dimanche à Aix-en-Provence dans leur camp de base pour ces Jeux, les Bleuets peaufinent les derniers réglages avant leur entrée en lice contre les États-Unis à Marseille. D’ici au 24 juillet, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette disputeront deux matchs amicaux. Vendredi prochain contre la République dominicaine puis le mercredi 17 juillet contre le Japon. Les deux rencontres se joueront à Toulon.