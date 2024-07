Bacha, Diani et Le Sommer avec les Bleues contre le Maroc à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lancée dans une course contre-la-montre, Eugénie Le Sommer a réussi son pari. L’attaquante de l’OL a été retenue pour les Jeux olympiques au contraire d’Inès Benyahia. De son côté, Vicki Becho fait partie des réservistes des Bleues.

Elles étaient huit sur la ligne de départ chez les Bleues, elles ne seront finalement que cinq à prendre part aux Jeux olympique de Paris 2024. Quand Griedge Mbock a changé de maillot entretemps, deux autres joueuses de l’OL ont fait les frais des choix d’Hervé Renard. Petite dernière du groupe français, Inès Benyahia n’a pas passé le cut et fait partie des trois joueuses qui ont été renvoyées à la maison ce lundi.

Avec Julie Dufour et Thiniba Samoura, la milieu lyonnaise quittera le rassemblement des Bleues après le match des éliminatoires de l’Euro 2025 contre l’Irlande le 16 juillet. Vicki Becho fera toujours partie de ce groupe France, toutefois, elle est encore loin de pouvoir s’asseoir sur le banc français à compter du 25 juillet prochain. En effet, l’attaquante fait partie des quatre réservistes retenues par Renard, aux côtés notamment d’Eve Périsset. Seule une blessure pourrait conduire le sélectionneur à faire appel à Becho.

Bacha et Renard également dans la liste

La déception pour les deux Lyonnaises passée, il y a forcément une bonne nouvelle dans cette liste de 18 joueurs et quatre suppléantes : celle de la présence d’Eugénie Le Sommer pour ces JO 2024. Blessée lors de l’avant-dernier rassemblement et obligée de se faire opérer, l’attaquante avait lancé une course contre-la-montre pour pouvoir être remise sur pied au moment de la liste. Les deux semaines de préparation à Clairefontaine semblent avoir rassuré Hervé Renard qui a donc intégré la Bretonne dans la liste des attaquantes aux côtés de Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino, autres Lyonnaises du secteur offensif.