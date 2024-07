Mercato : Mbock quitte l’OL et rejoint le PSG

Comme attendu depuis l’annonce de son départ de l’OL, Griedge Mbock rejoint le PSG. La défenseuse s’est engagée pour les trois prochaines saisons avec le club parisien.

Les dates du calendrier de D1 féminine ne sont pas encore tombées, mais plus que jamais, les duels entre l’OL et le PSG risquent d’être entourés au stylo. Avec l’absence de Trophée des championnes cette saison, il faudra attendre le championnat pour voir les deux clubs rivaux s’affronter et cet exercice 2024-2025 donnera une saveur particulière à ces chocs. Après neuf saisons passées à l’OL, Griedge Mbock croisera pour la première fois la route de son ancien club et les retrouvailles risquent de s’annoncer particulières. L’OL et la joueuse ayant annoncé durant le week-end dernier le départ de l’internationale française, il ne faisait plus de doutes que Mbock allait s’engager avec le PSG.

La date des retrouvailles avec l'OL pas encore connue

Ce mercredi, deux jours après l'ouverture du mercato estival féminin, le club parisien a confirmé la signature de la Bretonne pour les trois saisons à venir. À 28 ans et plutôt qu’une expérience à l’étranger, Griedge Mbock a fait le choix de rester en France. Les dirigeants français s’en féliciteront, mais la voir avec un autre maillot que l’OL lors de la venue du PSG au Parc OL dans les mois à venir risque de faire bizarre. Aussi bien à Mbock elle-même, qu’aux supporters et dirigeants lyonnais. Mais c’est la loi du football et le club lyonnais doit désormais tourner la page.