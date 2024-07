Après une reprise avec 20 joueurs vendredi, Pierre Sage va retrouver un effectif un peu plus conséquent ce lundi. Moussa Niakhaté ou encore Ernest Nuamah sont attendus à Décines pour le premier entraînement de l’OL cette semaine.

Vendredi, ils n’étaient entre guillemets que vingt à la reprise. Face à l’absence de plusieurs internationaux, Pierre Sage avait dû faire appel à quelques jeunes de l’Académie pour venir faire le nombre. Toutefois, le groupe présent pour cette reprise de l’OL avait quand même fière allure. Le visage sera encore un peu plus séduisant ce lundi à Décines avec le retour de certains éléments. Ayant eu le droit à quelques jours supplémentaires en raison de leur présence en sélection début juin, Ernest Nuamah, qui vient de s’engager définitivement avec l’OL, Jake O'Brien ou encore Moussa Niakhaté vont prendre part à leur première séance de la préparation. S’il y a bien du travail foncier au programme, Pierre Sage a malgré tout surpris son monde avec du travail avec ballon dès le premier jour de la reprise. De quoi donner le sourire à ses joueurs.

Un premier amical en fin de semaine

Ce lundi marque le quatrième jour d’entraînement pour les Lyonnais qui attaquent déjà les choses sérieuses cette semaine. En effet, samedi se tiendra le premier match amical de cette pré-saison avec un rendez-vous au GOLTC pour affronter les voisins de Chassieu-Décines (National 3). Une première mise en route et un premier état des lieux des troupes pour Pierre Sage et son staff avant le départ vers l’Autriche le 15 juillet pour un stage de dix jours et deux autres amicaux.