OL : 20 joueurs dont Amin Sarr pour la reprise

Ce vendredi marquait la reprise de l’entraînement de l’OL. Pierre Sage a disposé de 20 joueurs pour ce retour et d’autres arriveront lundi dont Moussa Niakhaté.

C’est une reprise en effectif réduit, mais sur le papier, l’effectif présent ce vendredi à Décines a malgré tout fière allure. Privé de nombreux internationaux, Pierre Sage ne peut pas encore compter sur son groupe au complet et va devoir attendre encore un moment avant que ce ne soit le cas. Toutefois, ils étaient bien vingt à se présenter ce vendredi devant l’entrée du GOLTC pour lancer le début de la préparation estivale de l’OL.

Il y avait de nouvelles têtes, à commencer par celle d’Abner, fraîchement débarqué entre Rhône et Saône. Le Brésilien était la seule recrue présente puisque Moussa Niakhaté n’est attendu que lundi. Néanmoins, les autres nouveautés se trouvaient dans le staff avec les premiers pas de Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour aux côtés de Pierre Sage, Jamal Alioui et Damien Della Santa.

Après une batterie de tests, les joueurs de l’OL n’ont pas tardé à vite retoucher le ballon et cela leur a certainement fait plaisir. Dans ce groupe de vingt, se trouvaient les cadres comme Caqueret, Tolisso, Caleta-Car, bien que la levée de son option d’achat n’ait pas été communiquée, ou encore Anthony Lopes. Il y avait aussi certains prêtés de la saison dernière comme Amin Sarr et Florent Sanchez mais aussi les jeunes Chaïm El Djebali, Enzo Molebé ou Romain Perret. Tout ce joli monde devrait être renforcé à partir de lundi avec les rentrées de certains internationaux.

Le groupe présent ce vendredi : Abner, Adryelson, Akouokou, Caleta-Car, Caqueret, Diomandé, Fofana, Lepenant, Lopes, Lovren, Matic, Orban, Perri, A. Sarr, Tolisso, El Djebali, Molebe, Pereira, Perret, Sanchez