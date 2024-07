La saison dernière, l’OL avait prêté pas moins de neuf joueurs dont plusieurs jeunes. En ce lundi 1er juillet, ils sont une grande majorité à faire leur retour entre Rhône et Saône.

D'ordinaire, le bonheur est dans le prêt, mais on ne peut pas dire que la saison 2023-2024 a forcément porté chance aux joueurs de l’OL partis s’exiler pour gagner du temps de jeu. Lors des deux mercatos de la saison dernière, neuf éléments de l’effectif lyonnais ont mis les voiles vers d’autres cieux. Aussi bien pour retrouver de la confiance pour certains, que pour gagner de l'expérience pour d’autres. Le bilan final est loin d’être reluisant avec le seul Mathieu Patouillet comme véritable réussite. Convaincu par ses prestations, Sochaux a d'ailleurs obtenu un deuxième prêt de suite. Skelly Alvero et Tino Kadewere ont bien vu le Werder Brême et le FC Nantes les acheter définitivement après six mois, mais on ne peut pas forcément dire que leur premier semestre fut une franche réussite.

Quel avenir pour ces revenants ?

En ce lundi 1er juillet, les prêtés d’un jour sont donc officiellement de retour dans le groupe de l’OL. On pense à Amin Sarr, en échec à Wolfsburg, Mamadou Sarr, prêté cet hiver à Molenbeek et bien plus en réussite que Florent Sanchez, lui aussi de retour de Belgique. Ayant fait ses débuts en pros avec l’USL Dunkerque, Achraf Laaziri est lui aussi de retour et devrait prendre part à la reprise du groupe pro avec l’absence de Nicolas Tagliafico et le départ d’Henrique. À moins qu’il ne soit sélectionné pour les Jeux olympiques avec les U23 marocains. Prêté pour un an à Botafogo en janvier dernier, Jeffinho ne rentrera qu'en décembre à Lyon.