Benrahma dans le top 10 des plus gros achats de l'OL

Avec la levée de l’option d’achat dimanche, l’OL a dépensé 20,4 millions d’euros pour attirer Saïd Benrahma entre son arrivée en janvier et son transfert définitif. L’Algérien entre dans le top 10 des recrues les plus chères de l’histoire lyonnaise en attendant Moussa Niakhaté et le recrutement définitif d’Orel Mangala.

Depuis son arrivée entre Rhône et Saône, il n’a jamais caché sa joie de reprendre du plaisir sur un terrain. Après des derniers mois compliqués à West Ham, Saïd Benrahma avait sauté sur l’intérêt de l’OL pour retrouver la Ligue 1. Cette arrivée n’a failli jamais se faire, mais l’Algérien a pu compter sur le soutien sans faille des dirigeants lyonnais pour débarquer après la fin du gong du mercato hivernal. Pour contourner au mieux les restrictions de la DNCG, l’OL avait opté pour la solution d’un prêt payant de six millions d’euros assorti d’une option d’achat de plus de quatorze millions d’euros. Cette dernière a été levée dimanche par le club, faisant de Benrahma un joueur lyonnais pour les trois prochaines saisons (plus une en option).

Anderson quitte le Top 10 après 25 ans de présence

Au total, l’international algérien a coûté la somme de 20,4 millions d’euros à l’OL et fait son entrée dans le top 10 des recrues les plus chères de l’histoire lyonnaise (hors bonus). À la 8e position, il se place juste devant Bruno Guimaraes, acheté 20 millions d’euros à l’Athletico Paranaense à l’hiver 2020, et pousse Sonny Anderson hors de ce top 10. Une page qui se tourne puisque le Brésilien a été pendant très longtemps la recrue la plus chère de l’OL. Ce classement devrait encore bouger dans les prochaines heures, car Moussa Niakhaté et Orel Mangala pourraient devenir les recrues les plus coûteuses de l’histoire du club septuple champion de France…

Le top 10 (hors bonus) :

1 : Jeff Reine-Adelaïde (25 millions d’euros)

2 : Joachim Andersen (24 millions d’euros)

3 : Lisandro Lopes (24 millions d’euros)

4 : Lucas Paqueta (23 millions d’euros)

5 : Thiago Mendes (22 millions d’euros)

6 : Yoann Gourcuff (22 millions d’euros)

7 : Moussa Dembélé (22 millions d’euros)

8 : Saïd Benrahma (20,4 millions d’euros)

9 : Bruno Guimaraes (20 millions d’euros)

10 : Malick Fofana (19,5 millions d’euros)