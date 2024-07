Championne de France U19 avec l’OL ces dernières semaines, Coleen Chazal ne connaitra jamais l’équipe première. La jeune latérale s’est engagée avec le Stade Brestois.

À 17 ans et après deux saisons passées au sein de l’OL Académie, Coleen Chazal a décidé de mettre les voiles. Originaire de Bretagne, la latérale droite a choisi de retrouver sa région d’origine pour tenter de percer au haut niveau. Toute récente championne de France U19 avec l’OL, Chazal retrouve ses premiers amours avec un transfert du côté du Stade Brestois. "J'ai tout simplement eu envie de revenir, j'aime ce club, qui est aussi le club de cœur de mon père. Cette saison, j'espère jouer un maximum et terminer le plus haut possible au classement", a-t-elle déclaré sur le site du club breton.

Brest deuxième de sa poule en D3

Placé en D3 féminine la saison dernière comme la réserve lyonnaise, Brest avait terminé à la deuxième place de la poule A derrière l’US Saint-Malo. Il avait échoué à monter à l'étage supérieur. De son côté, Coleen Chazal a participé à deux rencontres de la phase Élite du championnat U19, étant ainsi sacrée championne de France aux côtés d'Alice Marques ou encore Féérine Belhadj juste avant son départ.