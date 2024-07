Directeur général adjoint en charge du Parc OL, Xavier Pierrot a quitté ses fonctions pour rejoindre la famille Aulas dans son aventure. Il devient le directeur général adjoint de l’Arena, construite à quelques encablures du Grand Stade.

Il va changer de bureau, mais il n’aura pas besoin de déménager bien loin. Présent au sein de l’organigramme de l’OL depuis 1999, Xavier Pierrot a tourné la page de 25 années au service du club et va désormais endosser un nouveau costume pour le compte de l’Arena. Directeur général adjoint chargé du Parc OL, le Lyonnais va occuper le rôle de directeur général délégué dans la salle multifonctions de Décines, à seulement quelques mètres du Grand Stade. Le principal intéressé l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce lundi. "J’ai le plaisir de vous informer que je rejoins ce 1er juillet la LDLC Arena en tant que directeur général délégué. Merci à Holnest et l’ensemble des actionnaires de me permettre de relever ce défi, aux côtés du président Alexandre Aulas."

Il retrouve la famille Aulas

Dans les faits, cette mission n’a rien de vraiment nouveau pour Xavier Pierrot qui était déjà en charge de l’Arena avec son poste au sein d'Eagle Football Group (ex-OL Groupe). Seulement, il œuvrera dorénavant uniquement pour la salle qui accueille notamment des matchs de l’ASVEL et rejoint son ancien patron Jean-Michel Aulas. S’il a laissé les commandes à son fils, l’ancien président de l’OL a acquis, via sa société familiale Holnest, l’Arena contre un chèque de 160 millions d’euros après que John Textor a décidé de vendre pour se recentrer sur l’équipe première de football.