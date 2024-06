Mercato : avec Niakhaté, l’OL lance le grand chantier défensif

Dejan Lovren et Sinaly Diomandé lors d’OL – Angers (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

En misant plus de 30 millions d’euros sur Moussa Niakhaté, l’OL va casser sa tirelire. Le chantier défensif était prioritaire et l’arrivée du Sénégalais doit maintenant entraîner des départs.

Il reste encore la visite médicale à passer avec succès, mais l’OL devrait tenir sa première recrue dans les heures ou jours à venir avec Moussa Niakhaté. Comme avancé par L’Équipe, la direction lyonnaise avait ciblé Nayef Aguerd à l’origine, mais le prix demandé (45 millions d’euros) et les envies du Marocain n’ont pas permis à ce dossier d’aller à son bout. Avec Niakhaté, l’OL a réussi à se retourner assez rapidement pour pouvoir compter assez tôt sur un renfort défensif. Ce n’est pas forcément le profil totalement souhaité, mais cela ressemble malgré tout à une plus-value par rapport aux joueurs actuels du groupe lyonnais. Avec l’international sénégalais, l’OL a lancé ses grandes manœuvres défensives et ce secteur est loin d’avoir livré toutes ses vérités.

Vendre avant de recruter désormais ?

Révélation de la saison dernière, Jake O’Brien n’est pas certain d’être encore entre Rhône et Saône au 1er septembre. S’il a repris sa préparation individuelle, l’Irlandais fait l’objet d’intérêts plus ou moins prononcés de clubs européens (Juventus, Everton, West Ham). Il peut donc représenter une très belle plus-value financière, même si John Textor le tient en haute estime. Toutefois, le natif de Cork est peut-être celui qui pourrait être le plus facile à bouger durant cet été, même s’il n’est pas le candidat prioritaire à un départ. Avec l’un des plus gros salaires de l’OL, Dejan Lovren ne sera pas retenu, mais encore faut-il que des courtisans pointent le bout de leur nez. Il y avait eu une rumeur Dinamo Zagreb l’hiver dernier, mais à 35 ans, le Croate ne fait forcément pas l’objet d’une cour assidue.

Diomandé n'a plus joué depuis novembre 2023

Avec un an de contrat, l’OL va-t-il négocier avec son numéro 5 afin de faire de la place aux jeunes comme Mamadou Sarr ? L’hypothèse ne serait pas farfelue même si le club ne dirait pas non à quelques millions d’euros. Cela semble en tout cas plus plausible avec le Croate qu’avec Sinaly Diomandé, lui aussi en fin de contrat en juin 2025. Comme chaque mercato, le nom de l’Ivoirien revient dans les rumeurs de départ.

À la différence que cette saison, le défenseur n’a pas vraiment une cote sur le marché. En marge du groupe depuis l’arrivée de Pierre Sage, Diomandé n’a plus joué depuis le 26 novembre 2023. À 23 ans, il reste jeune, mais lui trouver une porte de sortie sera bien moins aisée qu’il y a un an ou deux… Le chantier ne fait que commencer, alors que Nicolas Tagliafico pourrait lui aussi bouger durant l’été.