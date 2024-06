Arrivé en septembre 2023 à Santander, Clément Grenier ne sera resté qu’une saison en Liga 2. L’ancien milieu de l’OL a annoncé son départ libre du club espagnol.

Après une saison et demi à Majorque, Clément Grenier avait choisi de continuer son tour d’Espagne. Le milieu de terrain s’était engagé en septembre 2023 pour une saison avec le Racing Santander. L’objectif était de remonter en Liga mais l’objectif a malheureusement été raté par la formation cantabrique avec une 7e place à l’issue de la saison régulière. Cette saison en deuxième division espagnole sera la seule pour Grenier avec le Racing. Jeudi, l’ancien Lyonnais a indiqué son départ libre du club après 25 matchs joués (mais seulement 800 minutes).

Une carrière sur la pente descendante

À 33 ans, celui qui avait un temps espéré pouvoir revenir à l’OL reste sur des expériences plus que mitigées sportivement en Espagne. Depuis son départ de Rennes à l’issue de la saison 2020-2021 et six mois sans club, Clément Grenier n’a joué que 54 rencontres pour un temps de jeu moyen de 32 minutes… Trois ans après son départ de Ligue 1, le natif d’Annonay va-t-il faire le choix de revenir en France ? Réponse dans les prochaines semaines.