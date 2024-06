OL - Mercato : dénouement dans le dossier Minteh d'ici 48h ?

Yankuba Minteh, ailier de Feyenoord (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

D'ici à la fin de semaine, Yankuba Minteh pourrait être fixé sur son avenir. Newcastle souhaiterait se débarrasser de son joueur rapidement, en raison des restrictions du fair-play auxquelles le club est confronté.

Auteur d’une belle saison 2023-2024 avec le Feyenoord Rotterdam, Yankuba Minteh a plusieurs courtisans. Même si son prêt aux Pays-Bas s’est bien passé, Newcastle souhaiterait vendre son ailier au plus vite. Selon Fabrizio Romano, la situation de l’international gambien pourrait se décanter dans les prochaines heures. En effet, comme Nottingham Forest, les Magpies se dépêcheraient de boucler l’opération, puisqu’ils sont obligés de vendre durant ce mercato estival, afin de rentrer dans les clous du fair-play financier avant le 30 juin. Désormais, les deux formations dans la course pour attirer l’homme de 19 ans sont Everton et l’OL.

Une transaction onéreuse

Récemment, les dirigeants lyonnais auraient soumis une offre à hauteur de 40 millions d’euros aux Anglais. Un montant surprenant. Cependant, John Textor et ses hommes ont passé ce jeudi l’étape DNCG sans encombre. Une bonne nouvelle pour l’homme d’affaires américain, qui avait échoué l’été dernier. L’Olympique lyonnais va donc pouvoir recruter sans contrainte, mais poser une somme de cette envergure sur un si jeune footballeur est un pari osé.

Néanmoins, Yankuba Minteh prioriserait Everton, même si le dernier 15e de Premier League semblerait avoir mis la piste de côté. Ainsi, le board rhodanien devra tout faire pour convaincre le natif de Bakoteh (Gambie), lui qui aimerait rester au Royaume-Uni. Le dossier devrait s’accélérer et probablement se décider d’ici dimanche.