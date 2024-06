Mercato : l’OL prêt à casser pour rien sa tirelire pour Minteh ?

Yankuba Minteh lors de Feyenoord – Atlético de Madrid (Photo by JOHN THYS / AFP)

Courtisan déclaré dans le dossier Yankuba Minteh, l’OL serait prêt à faire des folies avec une offre estimée à 40 millions d’euros. Seulement, le joueur rêve encore et toujours de Premier League.

L’OL serait dans l’obligation de vendre et devrait en faire la promesse ce jeudi devant la DNCG et pourtant, il est question d’offres faramineuses ces dernières heures. Bien que l'on parle avant tout de Botafogo, les vingt millions d’euros avancés par la presse brésilienne pour Thiago Almada seront à un moment ou un autre dépensés par le club lyonnais. En plus du milieu argentin, les dirigeants lyonnais se sont mis en quête de convaincre Yankuba Minteh de rejoindre les bords du Rhône pour les prochaines saisons. Pour séduire Newcastle, le club rhodanien serait prêt à faire quelques folies si l’on en croit Sky Sport avec une offre de 40 millions d’euros.

Une bataille perdue d'avance ?

Les Magpies, qui souhaitent vendre l’ailier avant le 30 juin, ne risquent pas de refermer la porte au nez de l'OL. Mais faut-il encore que le joueur le soit également. De ce côté-ci, la partie est encore loin d’être gagnée pour l’OL, selon les différents échos venus de l’autre côté de la Manche. Malgré l’intérêt déclaré et la cour assidue de la formation lyonnaise, Yankuba Minteh ne jurerait que par la Premier League. À 19 ans, le Gambien reste attiré par Everton et c’est avant tout cette bataille que l’OL doit remporter. Mais faut-il vraiment s’acharner sur un élément qui n’a pas forcément envie de venir découvrir la Ligue 1, d’autant plus en cassant sa tirelire…