Mercato : l’OL sur la piste d’un défenseur d’Everton ?

Ben Godfrey lors d’Everton – Crystal Palace (Photo by Paul ELLIS / AFP)

À la recherche de renforts défensifs, l’OL prospecte un peu partout en Europe. La dernière piste mènerait en Angleterre du côté d’Everton. En fin de contrat dans un an, Ben Godfrey aurait fait l’objet d’une offre lyonnaise.

À l’image des lycéens, John Textor passe son grand oral en cette fin juin. Ce jeudi, le patron de l’OL a rendez-vous avec la DNCG pour faire valider le plan lyonnais qui prévoit notamment quelques ventes. L’Américain espère logiquement que le gendarme financier donnera son feu vert afin de pouvoir enfin se montrer actif sur le marché des transferts. Un peu plus de quinze jours après l’ouverture du mercato, l’OL n’a encore recruté personne, pourtant les chantiers sont nombreux. À commencer par le secteur défensif. Que ce soit en défense centrale ou comme latéral gauche, Pierre Sage se doit de voir arriver quelques renforts durant l’été. Ben Godfrey (26 ans) en sera-t-il un ? D’après Sky Sports, le joueur d’Everton aurait fait l’objet d’une offre lyonnaise ces dernières heures.

Les Toffees en demandent beaucoup

La piste a de quoi surprendre puisque l’Anglais est loin d’avoir été un titulaire la saison dernière chez les Toffees. Il s’est contenté de seize matchs dont la majorité comme latéral droit. Ce n’est pas vraiment le poste recherché par l’OL même si Godfrey a avant tout une formation de défenseur central. C’est à ce poste qu’il s’était révélé avec Norwich et qui lui avait permis de connaitre deux sélections avec les Three Lions. Également dans le viseur de l’Atalanta à un an de la fin de son contrat, le défenseur, qui peut dépanner à gauche aussi, a une valeur estimée à 15 millions de livres (environ 18 millions d’euros) par Everton, quand l’OL aurait fait une première offre de 10M£ (11,5 millions d’euros).