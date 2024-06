Yankuba Minteh, ailier de Feyenoord (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Cible de l’OL, Yankuba Minteh est encore loin d’avoir rejoint le club lyonnais. Courtisé notamment par Everton, l’ailier gambien aurait une préférence pour goûter à la Premier League.

L’attractivité d’un championnat plus que la possibilité de jouer l’Europe. Dans l’été brûlant qui semble l’attendre, Yankuba Minteh aurait déjà donné un premier indice sur sa préférence pour son futur club. Mis au courant par Newcastle qu’il ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante, l’ailier gambien aurait également mis au courant les dirigeants des Magpies sur certaines doléances. Après un exercice réussi en Eredivisie avec Feyenoord, Minteh aimerait découvrir les joies de la Premier League, d’après Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato. Recruté en juillet 2023 par Newcastle, il a rejoint dans la foulée les Pays-Bas et sa saison réussie pousse l’international gambien à rêver plus grand.

Everton a terminé 15e de Premier League

Courtisan désormais déclaré, l’OL va donc devoir se montrer convaincant pour attirer Yankuba Minteh entre Rhône et Saône. Avec les intérêts d’Everton et de Brighton notamment, l’ailier a la possibilité de voir son rêve du championnat anglais se réaliser. Est-ce avec l’un de ces deux clubs que le joueur a trouvé un accord personnel comme indiqué par son agent ces dernières heures ? Il semblerait que oui puisque Everton tiendrait la corde pour s’attirer le phénomène de 19 ans. Le tout malgré une saison dernière terminée à la 15e place, à neuf points du top 10 de Premier League.