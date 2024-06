Zeffane a toujours "énormément de respect pour l’OL"

Mehdi Zeffane avec Maxime Gonalons à l’échauffement à Clermont (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Formé à l’OL, Mehdi Zeffane a quitté le club en 2015. Revenu en Ligue 1 il y a deux ans, le latéral droit garde un profond respect pour son club formateur.

Derrière les Lacazette, Grenier et autres Reale, la génération 1992 a un peu vécu dans l’ombre à l’OL. Comme Jordan Ferri, Mehdi Zeffane a fait partie de cette classe et a pu profiter des difficultés économiques du club avec la construction du Grand Stade pour goûter au monde professionnel. Ayant fait des débuts en Ligue Europa en 2012, le latéral droit n’a malgré tout pas réussi à prendre totalement sa chance dans son club formateur. Après seulement 24 matchs en trois saisons, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a choisi de mettre les voiles pour progresser et a rejoint Rennes en 2015 pour quatre saisons.

À la recherche d'un nouveau challenge

Revenu en Ligue 1 à l’été 2022 du côté de Clermont, Zeffane s’est rapproché de son cocon familial pour se relancer et a pu recroiser la route de l’OL lors des deux dernières saisons. Des rencontres forcément particulières pour l’international algérien (19 sélections) qui ne garde pas de rancœur de ne pas avoir réussi à s’imposer entre Rhône et Saône comme un titulaire indiscutable. "Je suis toujours l’actualité du club. Je suis toujours en contact avec des personnes qui sont au club depuis des années. C’est un plaisir de pouvoir jouer contre Lyon, de revoir les anciens collègues, les anciennes personnes qui travaillent là-bas, a déclaré l’ancien Lyonnais à Foot Mercato. J’ai énormément de respect pour ce club qui m’a formé pendant des années et je le suivrai constamment."

Libre après la descente de Clermont, Mehdi Zeffane est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge. En Ligue 1 pour continuer à croiser l’OL ou à l’étranger, lui qui a désormais 32 ans.