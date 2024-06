Ouvert depuis maintenant quinze jours en France, le mercato estival est plutôt calme. À l’OL, les choses devraient s’activer une fois le passage devant la DNCG passé. Zoom sur les rumeurs lyonnaises des dernières semaines.

À l’OL, les chantiers sont nombreux dans ce mercato de l’été. Malgré la bonne dynamique de la seconde partie de saison dernière, le club a pointé les manquements dans l’effectif de Pierre Sage et va devoir agir en conséquence. Le tout en devant gérer certains départs possibles comme ceux de Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki chez les titulaires. Après l’ouverture du marché des transferts il y a quinze jours, aucun joueur n’a signé en faveur de l’OL qui doit avant tout réussir son passage devant la DNCG, qui aura lieu en milieu de semaine. Cela n’empêche pas de voir des pistes sortir un peu partout dans la presse pour venir renforcer le groupe lyonnais. Petit tour d’horizon de ces dossiers qui n’ont pas encore abouti.

En défense

L’OL est à la recherche a minima d’un défenseur central et d’un latéral gauche. C’est logiquement sur ces deux postes que les rumeurs se font le plus, avec surtout la quête d’un remplaçant à Nicolas Tagliafico. L’Argentin pourrait être en partance durant l’été, mais il a, quoi qu’il arrive, besoin d’une doublure avec la non-prolongation du contrat d’Henrique. Le nom qui revient avec insistance concerne Abner qui aurait d’ailleurs déjà signé son contrat avec le club lyonnais. Quand une arrivée dès l’ouverture du marché était attendue, le Brésilien n’a toujours pas été officialisé, ce qui a ouvert la porte à d’autres pistes.

Notamment celle de Dimitrios Giannoulis, en fin de contrat à Norwich City, mais aussi d’Archie Brown. Après Malick Fofana et Gift Orban, l’OL pourrait bien piocher une nouvelle fois à La Gantoise avec un joueur déjà pisté ces derniers mois. L’international espoir anglais vaudrait un peu plus de cinq millions d’euros et n’aurait pas de soucis d’acclimatation avec deux anciens compères du club belge déjà présent à Décines.

Au milieu

C’est peut-être là le plus gros chantier avec un secteur qui n’a pas donné satisfaction la saison dernière et qui a besoin d’être renforcé. Logiquement, les rumeurs se font plus nombreuses avec l’incertitude liée aux avenirs de Maxence Caqueret et Orel Mangala, ainsi que ceux des remplaçants comme Johann Lepenant. Depuis quinze jours, plusieurs noms sont associés à l’OL, à commencer par celui de Jesper Lindstrom. Le milieu danois n’a pas réussi à s’imposer à Naples et aurait tapé dans l’œil des dirigeants lyonnais. Seulement, le club napolitain ne compte pas se séparer si facilement de la recrue la plus chère de son histoire. Antonio Conte souhaite voir Lindstrom à l’œuvre avant de prendre une décision, tandis que le Napoli souhaite limiter la casse financièrement après avoir dépensé 30 millions d’euros il y a un an. L’OL aurait tenté le coup d’un prêt avec option d’achat, sans succès pour le moment.

Aux côtés du Danois, le nom de Thiago Almada est celui qui revient le plus au moment de parler du milieu. Là encore, la situation est des plus complexes puisque le chef d’orchestre d’Atlanta United pourrait ne pas débarquer tout de suite entre Rhône et Saône. Il serait avant tout question d’un passage à Botafogo avant de connaitre une première expérience sur le Vieux Continent. Pas une recrue disponible immédiatement donc… Annoncé comme une alternative à Nemanja Matic, Wilfried Ndidi, libre dans une semaine, fait l’objet d’une forte concurrence avec des intérêts aux quatre coins de l’Europe.

En attaque

Avec la volonté d’Alexandre Lacazette de poursuivre l’aventure dans son club formateur, l’OL s’est évité un sujet épineux à traiter. Pourtant, la quête d’un avant-centre est loin d’être enterrée puisque Gift Orban n’a pas forcément donné satisfaction lors de ses six premiers mois en Ligue 1. Depuis maintenant deux semaines, la piste menant à Georges Mikautadze a pris de l’épaisseur, mais c’était avant que Lacazette ne décide de rester. À son avantage à l’Euro 2024, le buteur du FC Metz peut-il se satisfaire d’un rôle de remplaçant, quand bien même cela concerne son club de cœur ? Le Géorgien a confirmé qu’il continuerait d’évoluer en Ligue 1, mais n’a pas encore pris de décision sur son futur club.

Ces derniers jours, le nom de John Kennedy a ressurgi suite aux déclarations de son agent, mais l’attaquant brésilien n’est pas forcément enclin à quitter Fluminense quand le club espère faire une belle vente. Là encore un dossier complexe, ce qui semble être, à l’heure actuelle, le mot pour désigner le mercato lyonnais. Pour renforcer ses ailes, l’OL a soumis une offre pour Yankuba Minteh mais ce dernier souhaiterait évoluer en Premier League et privilégierait Everton, pourtant dans les bas fonds anglais ces dernières saisons… L’OL aura-t-il plus de chances avec Dennis Man ? Selon des médias roumains, le club aurait dépêché des émissaires en Allemagne pour l’Euro 2024 afin d’observer l’ailier de Parme, notamment lors de Roumanie - Ukraine.

Le mercato vient à peine d'ouvrir ses portes et il n'y a pas le feu au lac encore. De toute façon, la cellule de recrutement a prouvé ces derniers mois qu'elle aspirait avant tout à travailler en sous-marin. De quoi pourquoi pas réserver quelques surprises d'ici la reprise de l'entraînement le 5 juillet.