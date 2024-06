OL - Mercato : Conte freine le départ de Lindstrøm

Jesper Lindstrom, joueur de Naples (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Annoncé comme un prétendant au départ et dans le viseur de l’OL, Jesper Lindstrøm est encore loin d’avoir quitté le Napoli. Antonio Conte aimerait d’abord le voir à l’œuvre avant de faire un choix sur son avenir.

À l’image de la météo qui règne en ce moment à Lyon, c’est un petit coup de froid qui risque de s’abattre sur le dossier Jesper Lindstrøm. Le milieu de terrain danois ne serait pas contre relancer sa carrière après une saison dernière en demi-teinte au Napoli. Cela tombait bien puisque l’OL notamment serait venu aux renseignements et aurait vu le club italien fixer ses conditions pour l’ancien de l’Eintracht Francfort. Toutefois, si Lindstrøm vient à débarquer entre Rhône et Saône, ce ne sera pas dans les jours et les semaines qui arrivent. En effet, d’après plusieurs sources en Italie, Antonio Conte serait venu calmer les envies de départ de son milieu.

L'OL prêt à attendre ?

Débarqué sur le banc napolitain il y a quelques semaines, l’ancien coach de la Juventus ou de Chelsea aimerait d’abord avoir un aperçu de ce que peut donner Jesper Lindstrøm avant de donner son aval ou non pour un départ. Le Danois devrait donc commencer la préparation estivale du Napoli ainsi que jouer quelques matchs amicaux avant d’en savoir plus sur son avenir. L’OL est-il prêt à attendre et ainsi trouver des portes de sorties à Maxence Caqueret ou encore Orel Mangala dans l’entrejeu ?