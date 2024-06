OL - Mercato : le Napoli fixe ses conditions pour Lindstrøm

Annoncé dans le viseur de l’OL pour renforcer l’entrejeu cet été, Jesper Lindstrøm est un candidat au départ à Naples. Le club italien a fixé ses conditions pour laisser partir le milieu danois.

C’est pour le moment le calme plat entre Rhône et Saône. Le mercato estival a ouvert depuis maintenant une dizaine de jours, mais toujours aucune trace d’une arrivée à l’OL. Avec le passage repoussé devant la DNCG, le club lyonnais s’est avant tout activé à préparer un dossier en béton afin d’avoir les mains libres sur le marché des transferts. L’objectif est de ne pas revivre la même déconvenue que l’été 2023 et donc de pouvoir renforcer l’effectif de Pierre Sage sans avoir à bricoler. Il y aura forcément des arrivées et des départs, mais, pour le moment, les supporters lyonnais doivent s’armer de patience. Ils doivent avant tout vivre au rythme des rumeurs comme celle menant à Jesper Lindstrøm. Dans son désir de renforcer l’entrejeu, l’OL aurait ciblé le milieu danois, non retenu pour l’Euro 2024.

Recruté 30 millions d'euros il y a un an

Le club lyonnais ne serait pas le seul sur le dossier puisque l’OM aurait également pris ses renseignements. Toutefois, les deux clubs français auraient une idée bien précise de ce qu’il faut faire pour convaincre le Napoli de lâcher le jeune milieu de 24 ans, un an après son arrivée. D’après la Gazzetta dello Sport, les Italiens seraient prêts à accepter un transfert sec de 25 millions d’euros afin de récupérer une partie de leur mise d'il y a douze mois (30 millions d’euros) ou un prêt payant assorti d’une option d’achat. Par les temps qui courent et les derniers dossiers conclus par l’OL, la deuxième solution pourrait bien être celle choisie. Si seulement, le sixième de Ligue 1 a les faveurs de Lindstrøm et qu’un concurrent ne vient pas griller la politesse.