Une présaison pas à pas pour l'OL

A deux semaines de la reprise de l'entraînement, l'OL a avancé tout doucement durant la présaison, entre la DNCG, les ventes d'actifs et l'attente autour des droits TV.

Le travail fourni dans les coulisses est bien évidemment important, mais à deux semaines du début de la préparation, il reste encore des choses à régler pour l'Olympique lyonnais. Cela fait un mois que la Ligue 1 version 2023-2024 est terminée, et presque quatre semaines que le club rhodanien a entamé sa présaison, après la désillusion de la finale de Coupe de France perdue contre Paris (1-2). Depuis, peu de choses ont officiellement bougé, même si des annonces vont avoir lieu prochainement.

Si l'on opère dossier par dossier, il faut commencer par celui de l'entraîneur. Celui-ci est plus ou moins scellé, et Pierre Sage sera bien sur le banc de l'OL, comme nous l'avions expliqué. L'attente est longue toutefois avant de voir tomber le communiqué, un délai expliqué par la nécessité pour le coach de 45 ans de travailler sur son BEPF, qu'il a rendu la semaine passée. Cette affaire bouclée, le reste ne devrait être qu'une formalité. Néanmoins, il ne faut pas oublier la question du staff qui l'accompagnera.

Un staff à repenser durant la présaison

Ce n'était certainement pas prévu, même si Jérémie Bréchet a eu d'autres sollicitations, mais l'ancien défenseur et Antonin Da Fonseca, préparateur physique, vont rejoindre le Lille de Bruno Genesio. Sage devra donc s'entourer de nouveaux collaborateurs, en plus de ses adjoints Damien Della Santa et Jamal Alioui. Une question qui devrait rapidement trouver des réponses.

Autre point chaud, le mercato. On le sait, David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (chef de la cellule de recrutement) ont du pain sur la planche. La seconde moitié de la saison 2023-2024 ne doit pas nous faire oublier que l'effectif actuel a des manques et est surtout bien trop important quantitativement. Il faut donc faire partir des éléments, notamment ceux aux émoluments importants, mais aussi attirer les footballeurs susceptibles de permettre à l'équipe de se maintenir à ce niveau, c'est-à-dire dans les places européennes.

Quatre mouvements officiels jusqu'ici

Or, le marché est aujourd'hui un peu au ralenti pour les joueurs, entre l'Euro, la Copa America, les JO, sans omettre qu'il n'est pas encore ouvert partout (en Allemagne, en Espagne et en Italie par exemple). De fait, les seuls mouvements officiels concernent pour l'instant les départs d'Henrique (libre) et de Skelly Alvero (Werder Brême). Nous pouvons aussi ajouter la prolongation automatique de Mahamadou Diawara jusqu'en 2028 et le premier contrat professionnel d'Enzo Molebé.

La période des transferts sera bien évidemment beaucoup plus agitée que ça pour l'OL. Les contours précis du groupe à disposition de Sage sont donc difficiles à imaginer en ce 20 juin. Les candidats à un départ sont très nombreux (Lopes, Diomandé, Lovren, Tagliafico, Caqueret, Cherki...) une liste non exhaustive puisque le club a besoin de faire des économies.

DNCG, droits TV, l'OL a besoin de savoir

De l'autre côté, celui des arrivées, il faudra certainement attendre le passage devant la DNCG. Les dirigeants rhodaniens ne peuvent pas se permettre de folies, encore moins avant de connaître l'avis du gendarme financier sur les comptes. Or, le rendez-vous prévu le 12 juin a été reporté à la semaine prochaine pour permettre aux ventes de l'Arena et de Seattle Reign (ex-OL Reign) de se finaliser. Ces deux dossiers étant bouclés, il faut maintenant s'armer de patience avant le verdict.

Les grandes manœuvres n'ont pas encore commencé, même si l'information concernant Alexandre Lacazette constitue déjà une progression non négligeable. Voir le capitaine et meilleur buteur de cette formation poursuivre l'aventure est non seulement gage d'un apport certain d'expérience et de leadership dans le vestiaire et surtout sur le terrain, mais aussi de ne pas être dans l'obligation de chercher un numéro 9 titulaire pour lui succéder dès cette année. Une question remise à plus tard en quelque sorte. A un degré moindre, il faudra aussi observer si l'arrivée d'Abner pour remplacer Henrique se confirme, sans mettre de côté les options d'achats à lever pour plusieurs garçons.

Tout devrait donc s'accélérer petit à petit pour l'OL d'ici au 5 juillet, jour de la reprise de l'entraînement. Certains jeunes vont être prêtés (Patouillet, Halifa...), des joueurs seront vendus ou laissés libres, et le calendrier de la présaison bientôt révélé. Une avancée pas à pas, qui s'explique par un contexte particulier à Lyon, rendu encore plus incertain avec l'absence de vision sur les droits TV du championnat de France. Pour ce dossier comme pour le reste, le plus important étant d'être prêt le 16 août, au commencement de la Ligue 1.