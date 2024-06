OL - Mercato : Islam Halifa va partir en prêt à Molenbeek

Islam Halifa va être prêté à Molenbeek (D2 belge) pour une année. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OL.

Un prêt pour continuer de prendre l'expérience, et de progresser. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2027, Islam Halifa va rejoindre Molenbeek en prêt pour un an selon l'Equipe. Pour rappel, Molenbeek fait partie des clubs de la "galaxie Textor" ou Eagle, au même titre que Botafogo par exemple. Relégué à l'issue de la saison 2023-2024, et évoluera donc en D2 pour la saison à venir. Avec l'équipe réserve de l'OL en National 3, Halifa a pu faire une bonne saison avec 25 matchs et plus de 2000 minutes jouées sur la saison 2023-2024.

Un avenir prometteur

Vainqueur de la Coupe Gambardella avec l'OL en 2022, Halifa a un profil défensif avec des capacités de projection, de récupération, et à l'aise balle au pied. En outre, il dispose également d'une bonne qualité de passe. Le joueur de 19 ans a toutes les qualités pour progresser et a un avenir brillant devant lui. En août 2023, lors de la signature de son contrat, Halifa a montré ses ambitions : "Mes objectifs sont de jouer avec la réserve, de faire les entraînements avec les pros. Et pourquoi pas jouer sur le terrain du Parc OL (rires)".