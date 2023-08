OL : Islamdine Halifa signe son premier contrat professionnel

Islamdine Halifa a signé, lundi, son premier contrat professionnel avec l'OL, à compter du 1ᵉʳ juillet 2024 pour trois saisons.

Islamdine Halifa est un joueur professionnel de l'OL. En effet, le jeune milieu de terrain défensif (18 ans) a signé son premier contrat professionnel ce lundi 28 août avec le club rhodanien pour trois ans, soit jusqu'en juin 2027. Arrivé en provenance du Nîmes Olympique il y a deux ans, Halifa dispute quelques rencontres avec les U19 durant la saison 2021-2022. Il en profite pour parapher un premier contrat stagiaire anticipé, allant jusqu'au 30 juin 2024. Le Franco-Comorien remporte la Coupe Gambardella en mai 2022 et évolue depuis peu avec la réserve, entraînée par Gueïda Fofana.

"Ça me fait plaisir de signer mon premier contrat professionnel"

"Ça fait trop plaisir de signer ici", s'exclame Halifa après sa signature. "Je suis passé avec la N2. Je joue toujours avec la réserve. Ça fait plaisir de porter le brassard, ça montre que le coach et le club me font confiance." Le milieu de terrain défensif avait été désigné capitaine lors de la première rencontre de championnat de N3, remportée par l'OL face à Clermont (4-3). Désormais, il se projette sur la suite. "Mes objectifs sont de jouer avec la réserve, de faire les entraînements avec les pros. Et pourquoi pas jouer sur le terrain du Parc OL (rires)."