Ernest Nuamah au duel avec Azzedine Ounahi lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La LFP a révélé mercredi que le calendrier 2024-2025 de la Ligue 1 serait annoncé vendredi 21 juin. L'OL connaîtra alors la date des derbys.

L'heure approche petit à petit. Même si elle n'a pas encore de diffuseur, la Ligue 1 reprendra le vendredi 16 août. En attendant de savoir où nous pourrons admirer les 34 journées de la saison 2024-2025, une information supplémentaire a été communiquée par la LFP. Mercredi, l'instance a révélé qu'elle publierait le calendrier du championnat de France élite vendredi 21 juin.

Retour du derby

Pour l'Olympique lyonnais, plusieurs dates seront à cocher. On retiendra notamment les matchs face au Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco ou encore Nice, qui constitueront des chocs, comme chaque année. Surtout, les supporters rhodaniens ne manqueront pas de regarder le programme des derbys. Car oui, l'exercice à venir marquera le retour de ces duels entre l'OL et Saint-Étienne. Des rencontres qui font la saveur de la compétition et qui ont fait défaut ces dernières années.

Autre moment à observer, les confrontations contre le LOSC de Bruno Genesio. L'ancien Lyonnais a retrouvé un banc et dirige désormais les Nordistes, avec deux hommes bien connus dans le Rhône à ses côtés, Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca. Un contexte particulier pour lui devrait à nouveau entourer ces duels, même s'il a déjà vécu cela avec Rennes auparavant.