Mercato : c’est officiel pour Bruno Genesio (ex-OL) à Lille

Comme attendu, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de Lille. Il succède à Paulo Fonseca en signant un contrat de deux ans.

La valse des entraîneurs est très loin d’être terminée en Ligue 1. Si l’OL continuera de faire confiance à Pierre Sage, d’autres écuries françaises sont loin d’avoir la même stratégie, avec de nombreux changements sur les bancs de l’élite. Lille en fait partie, puisque la page Paulo Fonseca s’est officiellement tournée mercredi. Comme annoncé, c’est Bruno Genesio qui prendra sa suite du Portugais.

Le 5 juin, l’ancien technicien lyonnais (de 2015 à 2019) a officiellement pris ses fonctions, et ce pour une durée de deux ans. Après le club rhodanien, Beijing Guoan (Chine) et Rennes, le LOSC est donc la quatrième équipe de l’ex-milieu de terrain. Il était libre de tout contrat depuis la fin de son histoire avec le Stade Rennais en novembre 2023.

Il doit qualifier Lille en Ligue des champions

Cet été, il aura la lourde tâche de qualifier la formation lilloise pour la phase de championnat de la Ligue des champions, puisque cette dernière doit en passer par un troisième tour préliminaire début août, avant un éventuel barrage suite à la quatrième obtenue lors de l’exercice passé.

Au sujet de l’arrivée de Genesio, Olivier Létang, patron de Lille, a déclaré : “Sa vision, sa méthodologie de travail et son management correspondent totalement à ce que nous souhaitons, a-t-il affirmé. Bruno va nous permettre de poursuivre le travail entamé depuis deux saisons, que ce soit au niveau du jeu mis en place, de l'ambition et de notre volonté de toujours performer, du développement des jeunes talents, et plus globalement de l'évolution du LOSC.” Le dirigeant a aussi apprécié “les résultats positifs avec toutes les équipes qu'il a entraînées.”

En plus des dates du derby face à Saint-Etienne, ces retrouvailles avec un ancien de la maison seront un des moments forts du côté de l’OL lors de la révélation du calendrier de 2024-2025.