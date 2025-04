Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Ce samedi (21 h 05), Paulo Fonseca retrouvera Lille, un club dans lequel ses idées ont pu laisser des traces. Bruno Genesio refuse lui de l’entendre.

Alors que la réception de Lille se profile ce samedi (21 h 05, DAZN), le retour de Bruno Genesio en terres lyonnaises sera l’occasion pour lui de retrouver son ancien jardin. Une opposition qui permettra surtout au natif de Lyon de faire face à celui qu’il a succédé sur le banc lillois : Paulo Fonseca. Admettant en conférence de presse qu’il est "moins étoffé tactiquement" que son prédécesseur, l’entraîneur des Dogues n’a tout de même pas apprécié que l’on associe ses résultats à une empreinte Fonseca qui serait toujours présente dans le jeu des Nordistes.

"Pas en Ligue des champions"

"Ça m’agace quand on dit que la patte Fonseca est restée à Lille, a-t-il avoué. Il est important de rappeler que Lille n’était pas en Ligue des champions quand je suis arrivé. Mes précédentes équipes et moi n’avons pas attendu que je sois à Lille pour commencer à jouer au foot". En effet, terminant 4ᵉˢ en championnat la saison dernière, les Lillois sont passés par le tour préliminaire puis les barrages pour accéder aux phases de poules de la Ligue des champions. Une performance dont Bruno Genesio s'est attribué le mérite, lui qui a permis à ses joueurs d’atteindre par la suite les 16ᵉ de finale de la compétition.

Fonseca n'a pas les "mêmes idées" de jeu

Plus prudent sur le sujet, le technicien portugais de l’OL s’est d’abord contenté de répondre en vantant les qualités d’entraîneur de son homologue : "Ils ont un entraîneur avec de grandes qualités, que j’admire beaucoup". Ayant fait les beaux jours du LOSC durant deux ans (46 victoires, 25 nuls, 17 défaites), Paulo Fonseca a tout de même assuré que ses idées "n’étaient pas les mêmes" que Bruno Genesio. Deux schémas de jeu a priori différents que les deux hommes s’attacheront à respecter pour prendre des points essentiels dans la course à la C1. Ils ne pourront cependant pas se côtoyer lors de cette 28ᵉ journée de championnat. Paulo Fonseca est toujours privé de vestiaire et de banc de touche en Ligue 1, suite à la suspension dont il a écopé après son coup de sang envers l’arbitre Benoit Millot face à Brest (2-1).