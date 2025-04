Quelques mois après son départ de Lille, Paulo Fonseca va retrouver son ancien club, samedi avec l’OL. Dans le nord, la patte du Portugais reste présente malgré l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc.

Les retrouvailles seront assez brèves. Privé de banc et de vestiaire, Paulo Fonseca ne pourra pas tailler le bout de gras durant l’avant-match avec ses anciens joueurs. Samedi (21h05), le Portugais retrouvera en effet Lille pour la première fois depuis son départ en juin dernier. Malheureusement, sa suspension l’empêchera de vraiment saluer Benjamin André et ses coéquipiers. Cela devrait se faire dans les coursives du Parc OL au moment de l’arrivée des bus de l’OL et du LOSC mais ça n’ira pas plus loin. C’est du haut de la tribune que Fonseca observera son équipe tenter de retrouver le chemin de la victoire face aux Dogues.

S’il ne peut intervenir en cours de match ou à la mi-temps, le technicien a pour lui de bien connaitre l’opposition et de pouvoir s’appuyer sur quelque chose qu’il connait bien. Bruno Genesio a eu beau prendre la suite, l’héritage Fonseca est encore présent dans le nord de la France. "Il reste beaucoup de choses de Paulo Fonseca, n’a pas manqué de reconnaître Benjamin André. Il y a les sorties de balle, les orientations. Il a laissé une trace importante. D’ailleurs, le coach (Bruno Genesio) s’est appuyé sur ses principes, malgré certaines différences. Je pense qu’il a instauré une certaine culture tactique ici, à Lille. Évidemment que nous, qui avons progressé avec lui ces deux dernières années, on a encore beaucoup de choses de lui."

"Deux coachs assez proches de leurs joueurs"

Quand il cherche à imprimer encore un peu plus sa patte à Lyon, Paulo Fonseca a réussi à créer les contours d’une philosophie à Lille. Reste à espérer que cela ne se retourne pas contre l’OL, samedi. Ce match contre les Dogues sera d’ailleurs celui des retrouvailles puisque sur le banc adverse, Bruno Genesio retrouvera un club qu’il connait bien. Il croisera la route d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Les deux joueurs qu’il a eus sous sa direction ont toujours vanté son côté humain. Un relationnel qui a séduit aussi au LOSC. "Ils sont tous les deux sur un management assez émotionnel, ils se rapprochent sur certains points, mais il y a des différences, notamment sur le côté humain. On parlait anglais avec Paulo, on parle français avec Bruno. Ce sont aussi deux caractères différents. Mais à leur manière, ils sont quand même assez proches des joueurs." Samedi, il n'y aura malgré tout pas de copains, l'espace de 90 minutes.