Après la rencontre opposant le LOSC et le RC Lens, Bruno Genesio, ancien entraîneur de l’OL, est revenu sur son expérience des derbys à Lyon.

Il a en effet eu la chance de connaître deux des plus grandes rivalités françaises. Passé par l’OL entre 1985 et 1995 en tant que joueur, Bruno Genesio a aussi connu et remporté des derbys face aux Stéphanois en tant qu'entraîneur entre 2015 et 2019. Interrogé par DAZN après la rencontre entre le LOSC et le RC Lens, l’actuel entraîneur lillois a eu l’occasion de se remémorer les chaudes ambiances qu’il a connues dans le Forez. Il a confirmé que "les deux derbys se ressemblent (ASSE-OL et RC Lens-LOSC) mais [qu’] il y a plus d’ambiance à Geoffroy-Guichard". Une ambiance qui pourrait être largement atténuée face à la menace de dissolution des deux principaux groupes de supporters stéphanois dès mardi.

Des retrouvailles avec l’OL samedi…

Celui à qui on a pu accoler le surnom de "Pep Genesio" retrouvera l’OL dans un match décisif dans la course à la Ligue des champions ce samedi 5 avril à 21h05. Nettement battu par Strasbourg (4-2), l’OL a fait la mauvaise opération du week-end en se retrouvant 7e à l’issue de la 27e journée de championnat. Les Rhodaniens devront relever la tête face à un entraîneur pour qui la motivation de revenir dans l’antre qui l’a fait connaître est toujours très importante. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1) que les Lyonnais avaient obtenu en seconde période, après avoir longuement poussé, grâce à une reprise de volée de Malick Fofana.

Un duel face à son prédécesseur

Cette rencontre sera l’occasion pour l’entraîneur des Dogues de se confronter à celui qu’il a remplacé sur le banc nordiste : Paulo Fonseca. Suspendu jusqu’au mois de novembre 2025 après son coup de sang face à l’arbitre Benoit Millot, le coach de l’OL sera de nouveau en tribune de presse sans possibilité de pouvoir intervenir auprès de ses joueurs durant toute la rencontre. Un affrontement qui se fera donc à distance puisque c’est désormais Jorge Maciel, entraîneur adjoint de Fonseca, qui remplace le coach portugais en Ligue 1. Cela restera particulier puisque Maciel a occupé le rôle d'adjoint au LOSC pendant plusieurs saisons.