Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement contre Montpellier (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Battu à Strasbourg, l’OL doit rebondir contre Lille, samedi (21h05). Pour préparer ce choc, les joueurs lyonnais ont une reprise programmée ce lundi après-midi au GOLTC.

La machine allait trop bien qu’il a fallu qu’elle déraille au pire des moments. Sur une dynamique positive, l’OL a vu la trêve internationale lui couper son élan vendredi contre Strasbourg. Battue (4-2) par un concurrent direct pour la course à l’Europe, la formation lyonnaise a accusé le coup à la fin des 90 minutes. Cependant, Clinton Mata n’a pas souhaité se laisser abattre. Dans l’objectif qu’est la Ligue des champions, l’OL va devoir vite se relever. Avec la réception de Lille, samedi soir (21h05) au Parc OL, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont face à eux un choc qui peut leur éviter de trop cogiter. Après le joker grillé en Alsace, ils n’ont de toute façon plus le droit à un écart. S’ils veulent retrouver la plus grande des compétitions européennes, un sans-faute est attendu.

Retour de suspension pour Kumbedi

Pour attaquer ce mois d’avril des plus intenses avec la double confrontation contre Manchester United ou encore le derby, un résultat positif contre les hommes de Bruno Genesio ne serait pas de refus. Après un week-end de repos, les joueurs de l’OL ont un retour programmé ce lundi après-midi à Décines pour démarrer la préparation de ce choc contre le LOSC. Une semaine d’entraînement qui ne sera pas tronquée comme la précédente avec l’ensemble des joueurs présents. Enfin, pas tous puisque Malick Fofana manquera toujours à l’appel suite à sa blessure au genou. Suspendu à Strasbourg, Saël Kumbedi sera lui de retour contre les Dogues.