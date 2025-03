Entre Ligue 1 et Ligue Europa, le programme de l'OL en avril

Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

La dernière ligne droite de la saison est lancée. En avril, l'OL jouera très gros, entre la Ligue 1, et surtout, la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa.

Trois réceptions, trois déplacements et six rendez-vous, tous cruciaux. Le mois d'avril de l'OL sera déterminant, puisqu'il ne restera plus beaucoup d'échéances derrière à disputer. De la Ligue 1, de la Ligue Europa, des chocs, un derby... Les supporters lyonnais ne devraient pas s'ennuyer dans les semaines à venir.

A peine le temps de digérer, si c'est possible, le revers à Strasbourg vendredi (4-2), que Lille sera en ville samedi 5 avril. Nouveau duel face à un concurrent direct dans la course à l'Europe pour les hommes de Paulo Fonseca. Et celui-ci n'acceptera pas de contreperformance, car ils ont grillé un premier joker.

Manchester United, le point d'orgue

Ensuite, viendra l'un des moments forts de la saison, avec le quart de finale de la Coupe d'Europe contre Manchester United. Un adversaire historique, que l'Olympique lyonnais espère dompter pour s'offrir un parcours d'exception dans la compétition. L'aller aura lieu en France le jeudi 10, avant un voyage en terre anglaise le 17, à chaque fois à 21 heures.

Après l'Europe, le derby

Entre temps, il faudra se rendre à Auxerre le dimanche 13, en clôture de la 29e journée de championnat (20h45). Les Rhodaniens se déplaceront d'ailleurs trois fois consécutivement, car ils iront à Saint-Etienne le dimanche 20 (20h45). Une confrontation contre le rival honni qui correspondra, sur le papier, à la partie la plus "abordable" pour Alexandre Lacazette et ses partenaires.

Enfin, avril se conclura par un retour à Décines. Les Rennais viendront au Parc OL le samedi 26 en soirée (21h05). L'opportunité pour les coéquipiers de Clinton Mata de prendre leur revanche après le 3-0 sec infligé par les Bretons en ouverture de la saison au mois d'août 2024.

Le calendrier de l'OL en avril :