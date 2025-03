Une semaine après avoir affronté Strasbourg à la Meinau, l’OL recevra Lille au Parc OL. Le choc dans la course à l’Europe a été fixé au samedi 5 avril à 21h05 (DAZN).

En se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l’OL a alourdi un peu plus son calendrier pour la fin de saison. Mais ce n’est pas pour déplaire aux joueurs lyonnais, à leurs supporters et au club dans son ensemble. Avec Manchester United au programme, c’est une affiche de rêve qui s’offre au club septuple champion de France avec un match aller à Décines, le jeudi 10 avril à 21h. Avant cette première manche, les hommes de Paulo Fonseca auront un match tout aussi important quelques jours plus tôt, toujours au Parc OL. À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette recevront le LOSC de Bruno Genesio, le samedi 5 avril à 21h05 (DAZN).

Des retrouvailles particulières pour Fonseca

Ce choc pour la course à la Ligue des champions sera l’occasion pour Paulo Fonseca de retrouver son ancien club en France. Toutefois, les retrouvailles se passeront avant tout devant le bus lillois, car l’entraîneur portugais sera toujours privé de banc et de vestiaires suite à sa lourde suspension. C’est donc des tribunes du Parc OL qu’il observera son équipe tenter de faire tomber Lille et continuer sa folle course pour accrocher la C1 à l’issue de la saison.