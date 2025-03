Suite à la fermeture partielle du Virage Nord, l’OL a demandé à la LFP s’il pouvait inviter 6 000 enfants dans le besoin pour remplir la tribune pour la bonne cause. Initiative rejetée par la Ligue.

On se demande toujours s’il est possible de faire pire et chaque fois, les instances du football français trouvent le moyen d’y parvenir. Dans le chaos français actuel, le geste de la LFP aurait pu être pris comme un geste de classe, de grandeur. Finalement, la Ligue va encore en sortir amoindrie et critiquée, à juste titre. Elle assurera qu’elle ne fait qu’appliquer les règles, ce qui est vrai, mais un peu d’humanité ne ferait pas de mal parfois. Mercredi, la commission de discipline condamnait l’OL à la fermeture partielle du Virage Nord pour un match. Après différents échanges, la Ligue avait accepté que cette fermeture se tienne contre Le Havre ce dimanche (15h), plutôt que face à Lille, le samedi 5 avril (21h05).

La Ligue ne fait qu'appliquer le règlement

Toutefois, plutôt que se retrouver avec une tribune inférieure et intermédiaire vide, le club lyonnais a eu la bonne idée de soumettre une initiative à la LFP. Celle de remplir l’espace délaissé par ses membres avec la venue de quelque six mille enfants en situation de précarité ou en situation sociale difficile . Une belle entreprise de la part de l’OL et sa fondation, mais qui a fait choux blancs, comme avancé par nos confrères du Progrès et confirmé à Olympique-et-Lyonnais. En effet, la Ligue a annoncé ce vendredi matin son refus pour une telle opération car "la zone doit rester inoccupée pendant la rencontre en question". Les textes, rien que les textes et une instance qui n’en sort encore pas grandi.