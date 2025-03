OL : Niakhaté et Mikautadze retenus en sélection

Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Après le match contre Le Havre dimanche, Moussa Niakhaté et Georges Mikautadze rejoindront leur sélection respective. Le Sénégal pour le défenseur avec les qualifications du Mondial 2026, la Géorgie pour Mikautadze face à l'Arménie en Ligue des nations.

À défaut de voir Corentin Tolisso convoqué en équipe de France, l'OL aura plusieurs représentants aux quatre coins du globe. Ce sera notamment le cas de Moussa Niakhaté et Georges Mikautadze. Après le match contre Le Havre dimanche en Ligue 1, les deux joueront s'envoleront vers leur pays pour la trêve de mars. Le défenseur tentera de rapprocher le Sénégal d'une qualification pour la Coupe du monde 2026. Deuxièmes du groupe B, à deux points du Soudan, les Lions de la Teranga de Pape Thiaw veulent continuer sur leur lancée. Niakhaté et ses coéquipiers auront fort à faire avec un déplacement crucial chez le leader soudanais avant d'accueillir le Togo.

Un barrage crucial pour la Géorgie en Ligue des nations

Double buteur et passeur jeudi contre le FCSB, "le roi Georges" a parfaitement fêté sa présence dans la liste de Willy Sagnol pour la Ligue des nations. Après avoir terminé 3ᵉ du groupe 1 de la Ligue B, la Géorgie doit impérativement remporter cette double confrontation contre l'Arménie pour rester dans cette ligue et ne pas tomber en Ligue C. Par conséquent, ces deux rencontres de barrages seront déterminantes pour l'avenir de la Géorgie dans cette compétition.

Programme du Sénégal :

Soudan - Sénégal, samedi 22 mars, 20 h 00, Stade Me Abdoulaye Wade

Sénégal - Togo, mardi 25 mars, 22 h 00, Martyrs of February Stadium

Programme de la Géorgie :

Arménie - Géorgie, jeudi 20 mars, 18 h 00, Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Géorgie - Arménie, dimanche 23 mars, 15 h 00, Boris Paichadze Dinamo Arena