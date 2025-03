Les Lyonnais saluent la nouvelle pelouse du Parc OL

Changée pour la deuxième fois en l’espace de trois semaines, la pelouse du Parc OL semble avoir résisté au match contre le FCSB. Après la qualification, Moussa Niakhaté et Georges Mikautadze ont tenu à mettre en avant la qualité du gazon.

Ces dernières semaines et même derniers mois, la pelouse du Parc OL avait été au centre des critiques. Posée en juillet dernier juste avant les Jeux olympiques 2024, elle affichait les stigmates de l’accumulation des matchs et des différents changements climatiques. Face aux réactions de certains joueurs dont Rayan Cherki, le club lyonnais avait pris la décision de changer le gazon avant la venue du PSG le 23 février dernier. Seulement, rien ne s’est passé comme prévu et la nouvelle pelouse, touchée par un champignon, s’est délabrée en l'espace de deux rencontres. Pas de quoi faire retomber les critiques et donc l’obligation de changer une deuxième fois en trois semaines.

"Ça aide pour pratiquer du jeu"

Posé vendredi dernier, le nouveau gazon a été préservé jusqu’à jeudi soir pour être dans le meilleur état possible pour OL - FCSB. Le club roumain a dû s'entraîner au GOLTC à la veille de la rencontre et il semblerait que les efforts des jardiniers ont payé. Après la qualification, Moussa Niakhaté a reconnu "la qualité de cette pelouse. On se plaignait de l’état de la précédente. Le club a écouté nos critiques et a fait énormément d’efforts. Il faut remercier les gens qui ont tout mis en œuvre."

Georges Mikautadze a emboîté le pas du défenseur central. Avec une surface plate et non bosselée, la qualité du jeu s’en est ressentie pour le Géorgien. "On a joué sur une super pelouse, et ça aide pour pratiquer du jeu". Reste à regarder si le match contre Le Havre, le deuxième en quatre jours, ne va pas avoir d’impact négatif sur la prise de la pelouse…