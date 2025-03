L’OL jouera le derby à Saint-Etienne le dimanche 20 avril (20h45)

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sans grande surprise, le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne aura les honneurs de l’affiche du dimanche soir. Les Lyonnais iront à Geoffroy Guichard le dimanche 20 avril avec un coup d’envoi à 20h45 (DAZN).

Le mois d’avril continue doucement, mais sûrement de se remplir pour l’OL. En pleine trêve internationale, les Lyonnais savent qu’une grande partie de leur destin pour la saison prochaine se jouera à leur retour au club la semaine prochain et le déplacement à Strasbourg (28 mars, 21h). Seulement, ce match en Alsace n’est que le premier d’une longue série en avril avec notamment la double confrontation en Ligue Europa contre Manchester United. Après le match retour à Old Trafford le 17 avril, un autre gros morceau se présentera devant les joueurs de Paulo Fonseca.

Le retour du derby dans le Forez

Pas forcément au niveau du classement, mais trois jours après la Ligue Europa, l’OL disputera son premier derby à Geoffroy Guichard depuis deux saisons. Sans grande surprise puisque DAZN avait déjà communiqué en début de saison. Le derby régional entre l’AS Saint-Etienne, qui joue sa survie dans l'élite, et l’OL aura le droit à une programmation en prime time, le dimanche 20 avril. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 dans le Forez et se jouera très certainement sans supporters lyonnais.