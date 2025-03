OL féminin : Renard et Le Sommer marquent encore l'histoire

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Le succès de l'OL face au Bayern Munich a permis à deux joueuses de rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont marqué cette affiche de leur empreinte.

Solide mardi soir au sein de la charnière centrale, Wendie Renard a utilisé son excellente lecture de jeu pour empêcher les Bavaroises de mettre très en difficulté Christiane Endler. A l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi (0-2), la défenseure a d'ailleurs battu un nouveau record. Un de plus dans son immense carrière.

L'internationale française (168 sélections) est devenue la première joueuse à disputer 25 matchs comptant pour les quarts de finale de l'épreuve de clubs de l'UEFA. C'est un de plus qu'Emma Byrne, ancienne footballeuse d'Arsenal (2000-2016). Clin d'œil du destin, la Martiniquaise a déjà affronté l'Irlandaise. C'était lors du premier quart de finale de Lyon, contre Arsenal, le 14 novembre 2007.

100e match pour Eugénie Le Sommer

Eugénie Le Sommer, elle, est entrée en jeu en fin de partie pour participer à la victoire lyonnaise (88e). Elle est devenue ainsi la troisième femme à compter 100 apparitions en coupe d'Europe. Seules sa coéquipière Wendie Renard (122) et Alexandra Popp, de Wolfsburg, font mieux.

Seulement quelques jours après avoir battu le record de capes avec la France, l'attaquante continue à marquer l'histoire. Si elle ne débute plus autant de matchs qu'auparavant, avec notamment la concurrence de Melchie Dumornay et d'Ada Hegerberg, elle n'en reste pas moins un élément essentiel du groupe. Comme sa capitaine d'ailleurs. Et pour aller loin dans la compétition, l'OL aura besoin de ses deux joueuses.