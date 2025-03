Plutôt en maîtrise, sans être ultra-flamboyant, l'OL a assuré l'essentiel lors de son voyage en Allemagne. Il a dominé le Bayern Munich 2 à 0 durant le quart de finale aller de Ligue des champions.

Elles ne voulaient pas rater ce premier vrai grand rendez-vous en 2025, deux mois après la victoire sur la pelouse du PSG en janvier (0-2). Ce mardi, les Fenottes affrontaient le Bayern Munich lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Un duel plutôt équilibré entre le leader du championnat allemand, et celui de Première Ligue.

D'ailleurs, ce sont les Bavaroises qui ont fait la meilleure impression au début, avec plusieurs tentatives lors des premières minutes, mais sans succès. Du côté de l'OL, on répondait avec Melchie Dumornay, contrée alors qu'elle était en bonne position, ou encore via un contre mené par Wendie Renard et cette même Dumornay, qui terminera en corner (21e).

Heaps rate un penalty avant la pause

La demi-heure de jeu passée, les joueuses de Joe Montemurro ont semblé prendre le contrôle de la rencontre. Très remuante sur l'aile gauche, Tabitha Chawinga a profité d'un mauvais contrôle de Linda Sembrant pour filer seule au but et ouvrir son compteur en coupe d'Europe avec son club (0-1, 35e). Avant la pause, la montée en puissance rhodanienne aurait pu/dû se matérialiser par une deuxième réalisation, mais Lindsey Heaps a manqué un penalty dans le temps additionnel, consécutif à une faute sur Ellie Carpenter (45e+5).

Un avantage de deux longueurs qui n'aurait d'ailleurs pas été de trop, les Munichoises ayant attaqué très fort le second acte. Du pressing agressif, un bloc plus haut, et voilà l'Olympique lyonnais coincé dans sa moitié de terrain. En l'espace de dix minutes, les coéquipières de Vanessa Gilles se font une frayeur sur un ballon perdu par Damaris Egurrola (49e) et un corner mal renvoyé (57e).

L'OL laisse passer l'orage et marque

Après avoir laissé passer l'orage, l'OL est parvenu à remettre le pied sur le ballon, se procurant plusieurs situations par l'intermédiaire de Kadidiatou Diani, qui a buté sur la gardienne (57e), comme Heaps par deux fois à la 60e. Cette dernière se rattrapera de ses ratés par une passe décisive pour Dumornay. Un une-deux entre les deux joueuses qui a pris la défense adverse à revers pour le 2-0 (65e).

Les Fenottes ont ensuite résisté au Bayern Munich, qui a poussé sur les dernières minutes pour revenir, mais en vain. Les voilà sur le chemin vers la demi-finale, même s'il restera à confirmer ce résultat (0-2) à domicile le 26 mars prochain. Entre-temps, il y aura aussi un derby à disputer samedi 22 mars à 21 heures du côté de Saint-Etienne. Mais il y a fort à parier que plusieurs titulaires du soir soient préservées pour cette confrontation face à l'ASSE.

Dans l'autre quart de finale, celui qui nous intéresse car le vainqueur pourrait défier l'Olympique lyonnais au tour suivant, le Real Madrid a dominé Arsenal 2 à 0 en Espagne.