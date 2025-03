Ligue 1 : le penalty du Havre contre l'OL n'était pas valable

Mardi, la direction de l'arbitrage a rendu son verdict concernant le penalty obtenu par Le Havre face à l'OL. Elle indique clairement que M. Dechepy a pris la mauvaise décision sur cette action.

Ces débriefs ne changent peut-être rien au résultat final, mais ils ont le mérite de clarifier les situations. Comme après chaque week-end de Ligue 1, la Direction de l'arbitrage de la FFF a publié mardi un article pour revenir sur les actions "polémiques" de la 26e journée. On pouvait s'y attendre, mais le penalty havrais, celui de l'égalisation à 1-1, est cité.

Pour rappel, Bastien Dechepy, l'arbitre de la rencontre entre l'OL et Le Havre (4-2), a estimé qu'Ernest Nuamah avait déstabilisé le milieu normand Yassine Kechta dans la surface. L'officiel siffle rapidement faute, puis, suite à un échange avec le Var, décide d'aller voir les images.

Contact très "léger" et chute "exagérée"

En revenant, il donne d'abord l'impression qu'il va annuler la sentence, avant de finalement accorder le penalty au HAC. Celui-ci sera transformé par Abdoulaye Touré. Mais ce coup de sifflet en défaveur des Rhodaniens n'était pas le bon, affirme l'organisme gérant l'arbitrage français.

En effet, "le travail de l’arbitre vidéo montre que le contact entre le genou droit du défenseur et le pied gauche de l’attaquant est particulièrement léger", indique-t-il dans son compte rendu. Il ajoute "Il ne saurait justifier à lui-seul une décision de pénalty. La chute de l'attaquant intervient ensuite dans un second temps de façon désynchronisée et particulièrement exagérée."

Dechepy "sûr à 100% de sa décision"

Dans l'enregistrement vidéo partagé par la Fédération, on entend néanmoins M. Dechepy être "sûr à 100%" de son choix. Il est même conforté, selon lui, par le visionnage des images, puisqu'il dit clairement "qu'il va rester sur sa décision". Il faut préciser que cela fait au moins deux fois cette saison que cet arbitre est déjugé par sa direction. Lors du duel OL - Nice (4-1) en décembre, il n'avait pas sifflé un penalty qui s'imposait pour les Niçois après une faute de Duje Caleta-Car.

La justification complète de la direction de l'arbitrage :

"Le travail de l’arbitre vidéo montre que le contact entre le genou droit du défenseur et le pied gauche de l’attaquant est particulièrement léger et ne saurait justifier à lui-seul une décision de pénalty. La chute de l'attaquant intervient ensuite dans un second temps de façon désynchronisée et particulièrement exagérée. Par conséquent, le pénalty accordé n’était pas attendu dans cette situation spécifique et, à l'issue du visionnage des images, l’arbitre aurait dû annuler sa décision initiale et reprendre le jeu par une balle à terre au bénéfice du gardien de but dans la surface de réparation."