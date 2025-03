Situation financière des clubs de Ligue 1 : comment s'en sort l'OL ?

En 2023-2024, le déficit des clubs de Ligue 1 s'élevait à 164 millions. Peu rassurant, mais un résultat plus positif que la saison précédente. L'OL est parmi les mauvais élèves.

Il sera intéressant de voir quel sera le bilan de l'exercice 2024-2025 des clubs de Ligue 1, avec des droits TV en baisse. En attendant, la DNCG, le gendarme financier du football français, a publié mardi les chiffres pour l'ensemble du monde professionnel. Un rapport partagé chaque année, et qui fait le point sur la situation à l'issue de la saison passée.

Pour 2023-2024, l'univers du ballon rond hexagonal est encore dans le rouge. Les clubs de Ligue 1 qui ont participé au précédent championnat ont perdu en cumulé 164 millions d’euros. Forcément, c'est préoccupant, même si le déficit est moins élevé que celui observé en 2022-2023. Rappelons qu'il était de l'ordre de 273 millions d'euros (-40%).

L'Olympique lyonnais a perdu plus de 25 M€

Maintenant, quelles sont les institutions qui ont le plus contribué à creuser ses pertes ? Dans l'ordre, nous avons le Paris Saint-Germain, sans surprise (-60 M€), puis Marseille (-39 M€), Nice (26,7 M€) et l'OL (-25,7 M€). Pour l'Olympique lyonnais, ce n'est pas nouveau, Eagle Football Group ayant communiqué dès novembre 2024 sur l'exercice en question. Nous vous détaillons tout cela dans cet article.

Mais d'autres formations ont perdu plusieurs millions, comme Monaco (-17,9 M€), Strasbourg (14,2 M€) et Le Havre (13,6 M€). A contrario, Lille est un excellent élève (+16,8 M€), tout comme Lens (+7,5 M€) et Toulouse (+7 M€). Ce trio étant celui qui a obtenu les meilleurs résultats financiers en 2023-2024.

L'OL, 2e masse salariale de France en 2024

La masse salariale est également très intéressante. On observe que le club rhodanien avait la deuxième plus élevée du plateau (161,9 M€), derrière le PSG bien entendu (658,589 M€), mais devant Marseille assez largement (148,2 M€). Aux quatrième et cinquième places, nous retrouvons Rennes (111,6 M€) et Monaco (104,8 M€). Suivent Nice (93 M€), Lens (84,7 M€) et Lille (74,7 M€).

Enfin, le document nous montre clairement un déséquilibre quant à la répartition des droits TV. En 2023-2024, quatre équipes se partageaient plus de 50% des revenus liés à la diffusion (50,2%). Il s'agit de Paris (24,6%), Lens (9,7%), Marseille (9,3%) et Lille (6,6%). Avec sa sixième place au classement, l'OL a obtenu 6,3% du gâteau, soit le cinquième plus haut total.