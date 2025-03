En quarts de finale de la Ligue des champions, l'OL affronte le Bayern Munich. Au vu de leur domination nationale, il s'agit d'un premier gros test pour les Fenottes.

Premier de Première Ligue, l'OL féminin n'a pas vraiment d'égal sur la scène national. Le PSG est relégué à dix longueurs, ayant perdu ses deux chocs face aux Fenottes. Dès lors, et avant la phase finale du championnat, l'Olympique lyonnais va se tester ce mardi lors de son quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (21 heures).

Une première échéance capitale pour un groupe qui n'ambitionne rien de moins qu'une victoire finale en coupe d'Europe. "Nous savons que c'est une bonne formation avec des qualités, mais nous aussi, nous en avons. On l’a déjà montré cette saison, et on souhaite repartir d’ici avec un succès, a martelé Dzsenifer Marozsán. Le Bayern est bien organisé et discipliné, c'est la mentalité allemande. Nous devrons être concentrées de la première à la dernière minute."

L'OL espère marquer les esprits

Vigilante, la milieu de terrain souhaite marquer les esprits dès ce 18 mars, une semaine avant de recevoir la seconde manche le mercredi 26. Considérées comme favorites, les Rhodaniennes savent néanmoins qu'elles n'auront pas la même marge qu'habituellement. "On s’attend à un match difficile. Le Bayern a une très bonne équipe avec des footballeuses physiques et qui jouent bien au ballon, a observé Joe Montemmuro. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour l’emporter. Nous sommes impatients à l’idée de jouer cette rencontre."

Après une phase de poules parfaitement maîtrisée (six victoires en six apparitions), l'OL va encore monter d'un cran dans l'adversité, ce qu'a rappelé Sara Däbritz. "C'est une rencontre très excitante. Ce sera dur, on sait que c'est une grande formation. On a vraiment hâte de jouer ce quart de finale. On est très heureuses de nos performances jusqu'à présent, ça nous donne de la confiance. Mais maintenant, c'est la phase éliminatoire, c'est toujours une atmosphère différente, a confié l'ancien Munichoise (2015-2019) Ce sera une double confrontation serrée."

Le Bayern Munich laisse à l'OL le statut de favori

Du côté des Bavaroises, leader de leur championnat, on accepte volontiers de mettre la pression du résultat sur les Françaises. Sans se dévaluer pour autant. "C'est naturel de place Lyon comme favori, et nous acceptons de ne pas avoir ce statut, a glissé la défenseure Magdalena Eriksson. Ce club a une histoire fantastique dans ce tournoi, ce que nous respectons beaucoup. Mais je sais que nous avons les qualités pour évoluer à ce niveau. Nous faisons une belle saison en Allemagne, il est temps de prolonger ça en Europe."

L'atmosphère des grands rendez-vous va se faire ressentir, on a presque envie de dire, enfin, au Campus du Bayern puis au Parc OL. Après plusieurs mois à engranger des succès, excepté en Coupe de France, les Fenottes vont pouvoir se jauger. "Toutes les équipes engagées veulent remporter la Ligue des champions. Évidemment, c’est aussi notre objectif", annonçait Dzsenifer Marozsán.

Son entraîneur ne disait pas autre chose, même s'il tempérait. "On est dans le top 8 donc toutes les équipes sont très motivées et ont leurs chances de remporter le trophée", jugeait-il. Dans sa quête pour faire tomber Barcelone, double tenant du titre, ce premier arrêt en Bavière est capital pour l'Olympique lyonnais.