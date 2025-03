Ligue 1 : l’OL, où l’art des retournements de situation

Les joueurs de l’OL célébrant un but contre le FCSB (@UEFA)

Dimanche, l’OL a retourné Le Havre, qui menait pourtant 2 à 1 jusqu’à la 78e minute. Ce n’est pas un hasard si l’on en croit les statistiques lyonnaises depuis la saison 2023-2024.

Ébouriffante. Voilà comment nous pourrions qualifier la performance de l’OL lors de la dernière demi-heure contre Le Havre dimanche (4-2). Mené 2 à 1 à la pause, alors qu’il avait ouvert la marque, il pouvait s’inquiéter d’avoir concédé un but bêtement avant la mi-temps. Sans oublier ce penalty discutable accordé aux Havrais. On pouvait craindre que les coéquipiers de Corentin Tolisso ne perdent des points en route dans leur course à la Ligue des champions.

Mais finalement, il n’en fut rien. Les changements ont eu un immense impact, avec les entrées décisives de Georges Mikautadze et de Malick Fofana. Tous les deux buteurs, le Géorgien a en plus ajouté un caviar pour Thiago Almada. Avec les trois points glanés contre le HAC, cela fait désormais 37 unités remportées par l’Olympique lyonnais après avoir été derrière à la marque depuis le début de la saison 2023-2024. Personne ne fait aussi bien.

Les remplaçants, de véritables jokers

Ce phénomène s’est surtout vu lors de la fin de l’exercice 2023-2024. A cette période, les hommes de Pierre Sage sont parvenus à effectuer leur folle remontée, notamment grâce à leur force de frappe dans les dernières minutes. On se souvient des scénarios incroyables contre Brest (4-3), Monaco (3-2), Lille (3-4) et même Strasbourg (2-1). Plus récemment, le LOSC en fait les frais (1-1), tout comme Brest (2-1).

S’il parvient à renverser ces situations, c’est que l’OL peut s’appuyer sur des remplaçants de grande qualité. Ainsi, ses jokers de luxe lui ont permis de glaner dix points, dont cinq face à Nice et au Havre, cette saison. Là-aussi, aucun de ses concurrents n’a atteint un tel total.