Lors des portes ouvertes de l'établissement scolaire Win Sport School le samedi 22 mars, les anciens entraîneurs de l'OL Pierre Sage et Jamal Alioui seront présents pour une conférence. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous.

Envie de parler football, du sport en général ? Ce rendez-vous du samedi 22 mars peut être coché à votre planning. Entre 9 et 16 heures, auront lieu les portes ouvertes de la Win Sport School, une école de management spécialisée dans le domaine sportif. Basée à Lyon, elle se situe rue de Saint-Cyr, dans le 9e arrondissement. Au programme notamment, une conférence avec deux anciens techniciens lyonnais.

Pierre Sage et Jamal Alioui, que nos lecteurs avaient pu rencontrer début novembre, viendront pour s'exprimer devant des étudiants et des curieux. Les deux hommes, débarqués de l'OL fin janvier, tiendront ce colloque sous la houlette de Razik Brikh. Le rédacteur en chef d'Olympique-et-Lyonnais sera chargé d'animer cette prise de parole exclusive dès 10h30.

Il faudra s'inscrire

Cet événement est accessible et ouvert à tous, sous réserve de s'inscrire gratuitement via ce lien. Pour les écoliers en quête d'une formation, ce samedi sera l'occasion de découvrir l'établissement et les cursus proposés. Il sera ainsi possible d'échanger avec les membres de l'équipe pédagogique et les actuels étudiants, mais aussi de visiter le campus.

