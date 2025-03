Ligue 1 : l'OL n'a pas demandé le report de son match à Auxerre

Malick Fofana lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Contrairement au PSG, l'OL n'a pas réclamé que sa rencontre à Auxerre, entre la double confrontation face à Manchester United, soit repoussée. On ne connaît d'ailleurs pas officiellement la date du match.

Pour le compte de la 29 journées de Ligue 1, l'Olympique lyonnais devra se rendre à Auxerre. Un déplacement déjà délicat en temps normal, mais qui le sera encore plus au vu du contexte. Ce voyage dans l'Yonne s'insère en effet entre la double confrontation face à Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa.

Probablement le dimanche 13 avril...

Nous ne connaissons pas encore officiellement la programmation de ce duel contre l'AJA. Il devrait l'être le dimanche 13 avril, mais la LFP n'a présentement pas communiqué sur l'horaire. Néanmoins, avant même d'avoir cette information, l'OL a choisi de ne pas demander le report du match.

Une décision contraire à celle du Paris-Saint-Germain. Ce dernier a obtenu que son face-à-face avec Nantes se joue le mardi 22 avril, et non le week-end du 12-13 avril. Rappelons que le PSG défiera Aston Villa le 9 et 15 avril en Ligue des champions. En théorie, cette rencontre aurait donc pu avoir lieu le samedi 12, laissant à chaque fois deux jours complet entre les deux parties.

... Mais à quelle heure ?

Pour l'OL, il faudra maintenant guetter l'heure de cette affiche contre les Auxerrois. La placer le dimanche à 15 heures pourrait par exemple faire grincer des dents. A ce sujet, la remarque de Matthieu Louis-Jean après Le Havre (4-2) n'était probablement pas anodine. "Clairement, la première mi-temps était difficile. Mais je le répète, ces matchs à 15h, pour nous, ce n'est pas simple, surtout quand on joue le jeudi en coupe d'Europe", avait déclaré le directeur technique.

Reste à voir s'il sera entendu, et ce, dans l'intérêt d'un club français encore engagé dans une compétition continentale. Rappelons qu'avant United, l'Olympique lyonnais affrontera Lille le 5 avril, et qu'après, il faudra aller à Saint-Etienne (20 avril).