OL : la belle surprise de Sage et Alioui à nos lecteurs

Vendredi soir se tenait la rencontre des lecteurs d’Olympique-et-Lyonnais au Parc OL. Les 40 chanceux ont eu la surprise de pouvoir échanger avec Pierre Sage et Jamal Alioui, en plus d’une visite du stade.

C’était déjà le derby avant l’heure dans l’une des loges du Parc OL, vendredi soir, avec quelques chambrages bien sentis. Souhaitée par notre site Olympique-et-Lyonnais, une rencontre a été organisée à Décines entre une quarantaine de "fidèles commentateurs" du site. L’occasion de pouvoir échanger de visu et non derrière un écran d’ordinateur et qui n’a pas été sans surprise. Le programme de la soirée prévoyait une visite du stade de Décines pendant une heure. Cela a permis de se fondre dans la routine des joueurs de l’OL, avec notamment la visite des vestiaires et pour d’autres de pouvoir sentir l’odeur du derby en approche. Ce sentiment n’a fait que se renforcer plus tard dans la soirée avec deux invités d’honneur pour cette réception, Pierre Sage et Jamal Alioui.

Selfies, échange... les deux membres du staff ont répondu présents

Fidèles à leurs principes et à leurs valeurs, l'entraîneur principal et son adjoint nous ont honorés de leur présence afin de clôturer cette soirée de la meilleure des façons. Entre photos et échanges avec nos lecteurs, l’entraîneur lyonnais et son adjoint ont joué le jeu, à 48h du derby contre l’AS Saint-Etienne. Preuve une fois de plus que le football peut être quelque chose de simple et pas forcément le fossé qui peut se creuser au fil des années entre un club et ses supporters. Le site Olympique-et-Lyonnais les remercie d'avoir répondu positivement à l'invitation et remercie ses lecteurs pour ce moment convivial partagé à Décines.