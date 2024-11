Dall’Oglio avant OL - ASSE : le derby est "un évènement national"

Comme Pierre Sage, Olivier Dall’Oglio va connaitre son premier derby, dimanche soir (20h45). L’entraîneur de l’ASSE est conscient de l’écart avec l’OL, mais compte activer d’autres ressources.

Vendredi, Pierre Sage ne cachait pas son enthousiasme de pouvoir vivre son premier derby sur le banc de l’OL. Bien que natif du Jura, l’entraîneur se considère comme un vrai Lyon depuis son arrivée dans la capitale des Gaules en 1998. À Saint-Étienne, Olivier Dall’Oglio n’a peut-être pas ce rapport territorial en lui. Pourtant, cela ne l’empêche pas de savoir l’importance d’une telle rencontre à l’échelle du club et d’une ville. Samedi dernier, les supporters des Verts n’ont pas manqué de le rappeler aux joueurs et au staff après la victoire contre Strasbourg. Ils en feront de même ce samedi avec l’entraînement ouvert au public. "Ça fait un moment qu’on en parle. Déjà, à la sortie du calendrier cet été, j’ai bien compris que c’était une date à cocher, a confié Olivier Dall’Oglio en conférence de presse vendredi. Les supporters nous le rappellent souvent, on ne peut pas oublier."

"Sans collectif, nous ne sommes rien"

Dans cette rencontre à l’avantage de l’OL sur le papier, l’AS Saint-Etienne compte bien jouer sa carte à fond. De toute façon, un derby ne peut se jouer avec le frein à main, stratégie qui assurerait une déculottée à la fin. Entre l’OL, sixième, et les Verts, seizièmes, il y a un monde d’écart. Pourtant, dimanche (20h45), les Stéphanois n’arrivent pas vaincus pour autant. "Il ne faut pas oublier que ça reste un match de football, il y a des points à prendre. Il y aura de l’engagement, les gars y seront. Ça soudera encore plus le groupe et on en a besoin. Car sans collectif, nous ne sommes rien". C’est aussi l’occasion de se mettre en valeur, parce que, comme l’a rappelé Dall’Oglio à 48h du derby, ce dernier reste "un évènement national. La preuve, on joue dimanche à 20h45, on prend la place du PSG. Il y a un gros intérêt sur ce match, c’est très suivi au niveau national."