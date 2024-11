OL - ASSE : Mekhloufi, plus jeune buteur dans un derby, s’est éteint

Plus jeune buteur d’un derby entre l’OL et l’ASSE, Rachid Mekhloufi s’est éteint vendredi à 88 ans. L’attaquant algérien reste le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club stéphanois.

À quelques heures du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, le club stéphanois a perdu une de ses légendes, vendredi soir. Rachid Mekhloufi s’est éteint à l’âge de 88 ans et était l’un des grands noms de l’ASSE. Quatre fois champion de France avec les Verts, l’attaquant avait également remporté une Coupe de France. Toutefois, il reste encore à ce jour le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club stéphanois avec 151 buts toutes compétitions confondues. Il se classe derrière l’indétrônable Hervé Revelli et ses 209 réalisations sous le maillot vert. Le natif de Sétif en Algérie s’était par ailleurs fait remarquer lors des derbys contre l’OL.

À 18 ans et 108 jours, Rachid Mekhloufi était devenu le plus jeune joueur à marquer dans un derby. Ce record tient toujours pour celui qui est aussi le deuxième meilleur buteur stéphanois dans ces oppositions contre le voisin lyonnais (12). La rivalité a toujours été au centre de l’axe Lyon-Saint-Etienne, mais c’est aussi à travers ses grands noms, qu’ils soient stéphanois ou lyonnais, que le derby s’est taillé la réputation de plus grand de France. C’est donc une légende du derby qui s’en est allée à Paris, vendredi.