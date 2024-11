Buteur en Ligue Europa jeudi, Alexandre Lacazette espère pouvoir lancer définitivement sa saison lors du derby dimanche (20h45). S’il accepte les critiques, le capitaine de l’OL les trouve un peu injustes.

Vendredi, il lui a été rappelé son triplé contre l’AS Saint-Etienne pour la der' à Gerland. Un anniversaire vieux de neuf ans déjà et dont Alexandre Lacazette aimerait y apporter un peu de nouveauté. Ce dimanche (20h45), le capitaine de l’OL va disputer le 13e derby de sa carrière. Le bilan est pour le moment positif avec six victoires et deux nuls pour quatre défaites. Toutefois, après deux ans d’absence pour les deux clubs, sept pour lui-même, Alexandre Lacazette compte bien marquer les esprits dans ce derby.

Après son but contre Hoffenheim jeudi soir, cela lui permettrait d’enchaîner et pourquoi pas lancer définitivement sa saison. De quoi faire taire les critiques depuis le début de l’exercice ? Le capitaine confie s’en nourrir, même si elles sont parfois dures. "Vous pouvez dire ce que vous voulez, je respecte, il n’y a aucun souci. Mais mon ressenti, c’est que je me sens bien et que je manque juste d’efficacité. Je ne suis pas affecté, tout va bien, ne vous inquiétez pas. La critique m’aide au quotidien."

"J'ai été pire par le passé"

Avec un seul but marqué en dix journées de Ligue 1, Alexandre Lacazette n’avait pas connu pareille disette depuis sa première année en professionnels. Pourtant, le numéro 10 de l’OL ne s’en inquiète pas, estimant "que j’ai été pire par le passé. Je ne me trouve pas si fatigué comme vous pouvez le dire. Mais c’est mon ressenti, après il y a le football et quand le coach me mettra sur le terrain, j’essaierai de donner mon maximum. J’ai mal commencé la saison dernière et on m’a critiqué de la même manière." Le reste de la saison avait plutôt donné raison à Lacazette avec une nouvelle campagne XXL.

Seulement, les Jeux olympiques sont venus perturber la préparation estivale et l’attaquant semble emprunté. Une simple impression pour le deuxième meilleur buteur du club. "Je lis tout sur moi et le foot en général, je suis curieux. Si j’avais mis 50 % de mes buts, est-ce que vous auriez dit que je suis fatigué ? Je ne suis pas sûr. Il aurait été préférable, je pense, de dire, que je manque d’efficacité, plutôt que de parler de mes statistiques physiques qui pour autant sont meilleures que celles de la saison dernière."

Dimanche, Alexandre Lacazette compte bien déjouer tous ces "on dit" et marquer encore un peu plus l’histoire du derby.