OL - Coupes d'Europe : Lacazette rejoint Juninho

Alexandre Lacazette et Clinton Mata, joueurs de l’OL @UEFA

Grâce à son but ce jeudi soir à Hoffenheim (2-2), Alexandre Lacazette est devenu le co-meilleur réalisateur de l'OL dans les coupes d'Europe avec Juninho.

Il aurait certainement aimé que sa réalisation dans le temps additionnel donne la victoire à l'OL. Dans une période très compliquée pour lui sportivement, Alexandre Lacazette avait réussi un geste de grande classe pour permettre à son équipe de passer devant à Hoffenheim (2-2). On jouait la 93e minute, et en toute logique, cela aurait dû être synonyme de succès. Mais une dernière offensive allemande a tout gâché moins de deux minutes plus tard.

186e but avec l'OL

L'avant-centre sera donc très probablement frustré, mais il pourra tout de même retenir que ce but le rapproche encore un peu plus de la légende. Il s'agit de son 18e dans l'une des deux coupes d'Europe qu'il a jouées avec l'Olympique lyonnais. Un total qui lui permet de revenir à hauteur d'un héros de ce club, Juninho. Les deux hommes sont en tête du classement des meilleurs canonniers rhodaniens sur la scène continentale. A la prochaine frappe victorieuse de Lacazette, il prendra seul les commandes de ce classement.

Avec 186 réalisateurs au compteur en 362 affiches avec cette tunique, le gamin de Mermoz continue d'écrire son histoire avec l'OL. Seul deuxième, il est encore loin de leader incontesté dans la hiérarchie des buteurs, Fleury Di Nallo (222), mais son empreinte restera quoi qu'il arrive importante, de Gerland jusqu'à Décines.