Ligue Europa : l'OL est 9e et pas beaucoup plus avancé

L'OL a gagné une place au classement de la Ligue Europa. Désormais 9e après 4 journées, il a manqué une occasion de rentrer dans le top 6.

Un goût d'inachevé a envahi l'Olympique lyonnais depuis le coup de sifflet final de son match à Hoffenheim jeudi (2-2). Cette égalisation allemande à la 95e minute, alors qu'Alexandre Lacazette croyait offrir juste avant un succès presque inespéré, laisse un sentiment amer. Mais il faut dire que dans cette rencontre de la 4e journée de la Ligue Europa, les hommes de Pierre Sage n'ont pas tout bien fait pour l'emporter.

Après la défaite imméritée à domicile contre Besiktas (0-1), l'OL a encore manqué le coche, et il pourrait s'en mordre les doigts s'il n'atteint pas le top 8 de la phase de classement à l'issue des huit affiches prévues. Avec sept points à son actif, le club rhodanien n'est pas mal parti, et l'ambition d'accéder directement aux 8es de finale est encore largement jouable. Mais il va falloir avancer un peu plus vite que cela pour obtenir les 16 ou 17 unités qui devraient être nécessaires pour cela.

La Lazio seule en tête

Actuellement, le voilà 9e, a égalité avec quatre autres formations derrière lui. Si l'on regarde devant, on voit que la Lazio est parfaite pour l'instant (quatre victoires), que cinq équipes ont dix points, dont l'Ajax, Francfort et Anderlecht, et que Tottenham et le Steaua Bucarest en ont neuf. Les coéquipiers de Corentin Tolisso vont donc devoir cravacher s'ils souhaitent s'éviter des confrontations supplémentaires au cœur de l'hiver. Cela passera par un bon résultat à Qarabag, leur prochain adversaire le 28 novembre.